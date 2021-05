Scherma. Sofia Brunati “azzurra” anche nella sciabola

Cinque giorni di ritiro a Roma per l’atleta del Circolo della scherma di Lecco

Convocato anche il maestro Mirko Buenza

LECCO – Ancora belle notizie per il Circolo della scherma di Lecco. L’atleta paralimpica Sofia Brunati è stata convocata per uno stage con la nazionale italiana di sciabola che si svolgerà a Roma dal 7 all’11 maggio 2021.

Con questa convocazione Sofia Brunati si conferma giovane speranza della scherma paralimpica italiana. Il mese scorso la bluceleste era stata convocata allo stage di spada, guadagnando la primissima convocazione ufficiale, dopo tanti anni da “autorizzata a spese proprie”.

Molto soddisfatta la giovanissima sciabolatrice. “Solitamente i ritiri della nazionale paralimpica sono per tutte e tre le armi, mentre tra aprile e maggio son stati fatti ritiri divisi per ogni singola arma, come fanno gli atleti olimpici che si specializzano in una sola disciplina. Ad aprile ho partecipato al ritiro solo spada a Tirrenia, a breve partirò per il ritiro solo sciabola a Roma. Sono molto contenta perché è interessante potersi focalizzare su una sola arma e fare una “full immersion” per qualche giorno, in modo da lavorare in maniera più continuativa e poter migliorare più facilmente aspetti specifici della singola arma.

Nel ranking paralimpico nazionale di sciabola, pubblicato a inizio stagione, Sofia Brunati occupa la terza piazza con 233,309 punti. Davanti a lei solo Loredana Trigilia (283,087) e Ionela Andreea Mogos (365.593).

Oltre a Brunati, il circolo lecchese può festeggiare anche la convocazione per il maestro Mirko Buenza, confermato anche lui dopo aver partecipato allo stage di spada.