Scherma. Sofia Brunati premiata dall’ASBI

Una borsa sportiva “Silver” per l’atleta bluceleste

Da anni tra le migliori schermitrici d’Italia

LECCO – L’impegno e il talento di Sofia Brunati è stato riconosciuto anche dall’ASBI – Associazione Spina Bifida Italia ODV. Alla sciabolatrice del Circolo della scherma di Lecco è stata riconosciuta la borsa sportiva “Silver” del valore di 3000 euro. Tra gli altri atleti premiati ci sono il canoisti Federico Mancarella (borsa “Gold” da 5000 euro) e i giovanissimi Giacomo Pizzi (pallacanestro) e Gabriele Gerevini (kayak), vincitori del contributo di 500 euro.

“Lo sport rappresenta un fondamentale momento di formazione, di condivisione di etica e valori. Ha un alto valore educativo perché pone al centro l’individuo e le sue potenzialità.



ASBI crede nello sport come strumento fondamentale per un corretto sviluppo psicofisico e lo considera da sempre utile per l’implementazione delle abilità psico-motorie dei bambini e ragazzi con Spina Bifida, che beneficiano non solo della pratica sportiva, ma anche del contesto sano che viene a crearsi e dell’ambiente di affetto e amicizia che rende unici i momenti esperienziali condivisi.

Sulla base di queste certezze ASBI ha deciso di mettere a disposizione per l’anno sportivo 2021/2022 Borse per meriti sportivi e Contributi all’avviamento allo sport, al fine di incoraggiare i suoi giovani associati alla pratica sportiva paralimpica.

Obiettivo del Bando è quello di diffondere la cultura dello sport nell’ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona permettendo ad alcuni atleti meritevoli di proseguire o avviarsi all’attività sportiva a livello agonistico”.

La giovanissima Sofia Brunati si distingue da anni nel mondo della scherma paralimpica, con diverse medaglie ottenute ai campionati italiani, compreso quella d’oro a squadre con la maglia del circolo lecchese.

Di seguito il video dove racconta la sua carriera, girato proprio nella sede di via Cantarelli a Lecco.