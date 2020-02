Sci Club Lecco. Gigante Fis Junior: 3° posto di Bertoldini (1° Aspiranti)

APRICA – Doppio appuntamento con lo Slalom Gigante, gare valide come Fis Juinior, per il team Giovani dello Sci Club Lecco impegnato venerdì e sabato sulle nevi dell’Aprica.

Su tutti spicca il risultato di Andrea Bertoldini, autore, ieri, di una splendida performance che gli è valsa il 3° posto assoluto e il 1° nella classifica Aspiranti. Ma andiamo con ordine.

Nella gara femminile di sabato, la migliore dello Sci Club Lecco è stata Vittoria Fusoni che ha chiuso in 19^ posizione con il tempo di 2’09”78. Al 36° posto Greta Canepari, e al 41° Anna Taborelli. Uscita nella prima manche Diana Camozzini. Gara che è stata vinta da Laura Rota (2’02”12).

Nella gara maschile, molto bene Andrea Bertoldini che sfiora il podio chiudendo al 7° posto assoluto e al 4° nella classifica Aspiranti. Bene anche Francesco Peccati che ha chiuso in 25^ posizione. Fuori nella prima manche tutti gli altri: Matteo Taborelli, Kevin Bendetti e Pietro Gorla.

Nella seconda gara, al femminile, buona prova di Vittoria Fusoni che fa suo il 12° posto (2’10”93), quindi Greta Canepari 38^. Fuori prima manche Anna Taborelli, mentre Diana Camozzini, complice il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio non ha chiuso la 2^ manche. Gara vinta da Laura Rota (2’05”38).

Nella gara maschile, come anticipato, 3° posto di Andrea Bertoldini che chiude al con il tempo di 2’01”97. In 2^ posizione con un ritardo di 16 centesimi di secondo Federico Gurini e al 1° posto Nicola Moretti (2’01”78).

Per il Lecco, al 34° posto Kevin Benedetti e al 39° Matteo Taborelli. Fuori nella seconda manche Peccati e nella prima Aiace Smaldore.