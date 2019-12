Sci. Luca Resinelli in crescita in Coppa Europa

Buone prestazioni in Svizzera

Due gare di SuperG disputate in un giorno

Dopo le due gare di Santa Caterina, Luca Resinelli è sceso in pista nel doppio SuperG di Zinal (Svizzera) e i risultati sono stati più o meno simili a quelli delle gare italiane: una prima gara incerta, una seconda decisamente migliore.

Nel primo Super G Resinelli ha chiuso 67° su oltre ottanta partecipanti e, per sua stessa ammissione, ha fatto qualche errore di troppo.

Nel secondo il miglioramento è stato palese. Il suo 1’02”44 è buono per un 55° posto assoluto – oltre dieci posizioni guadagnate – e non troppo distante dalla zona punti. Il trentesimo posto, il primo che fa guadagnare punti, è distante meno di ottanta centesimi.

Grande protagonista delle due gare è stato l’azzurro Alexander Prast, capace di chiudere con un primo e un terzo posto.

“Onestamente non sono soddisfatto della mia prima gara – dichiara Resinelli – ho sbagliato troppo. Nella seconda sono andato abbastanza bene, un po’ come è successo a Santa Caterina.”