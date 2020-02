Sci Nordico, terzo posto per lo Sc Primaluna al Trofeo “Angela Maurizio”

Trofeo “Angela Maurizio”, i risultati degli atleti lecchesi

Sul podio anche Sc Primaluna, terzo posto al settimo il Nordik Ski

OLTRE IL COLLE – Sc Valserina in regia, gare valevoli per il trofeo “Angela Maurizio” e gare in tecnica classica con partenza in linea “Mass start” ovvero simultaneamente sulla pista “Gianni Carrara”. In gara dai più piccoli Super Baby con 600 m da percorrere sino ai Giovani/Seniores che hanno percorso 5 giri per un totale di 7,5 km.

Sc Primaluna cinque volte sul podio individuale e bronzo tra le società

Buona la trasferta per lo Sc Primaluna che vede cinque suoi atleti salire sul podio e a conclusione di giornata anche il terzo posto tra le società con 3042 punti nella classifica vinta dallo Sc 13 Clusone che di punti ne totalizza 5731 e si aggiudica così l trofeo “Angela Maurizio” davanti allo Sc Gromo che di punti ne ha totalizzato 4010, al 7° posto gli altri valsassinesi del Nordik Ski con 1951 punti.

Individualmente primo a salire sul podio è stato Mattia Combi nella Super Baby maschile col 3° posto, Davide Grigi nella Baby maschile cede la vittoria per 1 solo secondo e mezzo e si accontenta del secondo posto, ancora un argento tra le Ragazze con Sophia Artusi che conclude a 2”6 dalla vincitrice, tra gli Allievi sono solo 6 decimi a privare della vittoria Federico Bergamini, nella gara Assoluta femminile sul gradino più basso del podio Elena Rossi.

Gli altri risultati dei lecchesi presenti