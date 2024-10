Serie C. Baldini sulla sconfitta col Renate: “Dobbiamo ritrovare la compattezza “

Il Lecco perde 2-0 con il Renate: seconda sconfitta consecutiva per i blucelesti

Baldini: “Mi aspetto molto di più da tutti, dobbiamo alzare il livello”

LECCO – “È un periodo difficile, noi creiamo tutta la partita mentre, loro alla prima occasione l’hanno messa dentro”. Questo il primo commento post gara di mister Baldini al termine della gara del Rigamonti-Ceppi persa contro il Renate persa 2-0 dal Lecco.

“La squadra ha trovato delle buone combinazioni in avanti – continua Baldini – dobbiamo però, ritrovare la compattezza di inizio campionato, soprattutto dal punto di vista difensivo. Inoltre, abbiamo alcuni assenti importanti e paghiamo lo scotto anche sotto quel punta di vista lì”.

Sulla poca intensità del Lecco, il tecnico spiega che: “Dal punto di vista della cattiveria dobbiamo imparare dal Renate. Stiamo subendo tanto dietro, ma dobbiamo lavorare tantissimo ancora per migliorare. Alcuni come Celjak e Stanga sono appena tornati da infortuni importanti e stiamo facendo fatica a ritrovare gli equilibri”.

“Oggi il pareggio poteva anche andare stretto se avessimo dentro tutte le occasioni avute. Non mi pace perdere, soprattutto così. A livello di gioco siamo migliorati rispetto alle prime partite e riguardo le palle perse sapevamo che il Renate avrebbe fatto questo tipo di partita ma, non siamo stati abbastanza lucidi in alcuni momenti”.

Sulle aspettative di Baldini rispetto alla rosa bluceleste: “Mi aspetto di più da tutti i giocatori, chi entra subito e dopo, i cambi sono fatti sempre per migliorare la squadra, è logico che il livello lo dobbiamo alzare tutti quanti. Nel calcio di oggi si vincono le partite con i cambi, quelli che entrano devono capire che anche loro sono indispensabili”.