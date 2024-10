Serie C. Il Lecco ‘sprecone’ perde 2-0 contro il Renate dell’ex Foschi

Una partita dominata dai blucelesti ma, decisa dalle ingenuità degli uomini di Baldini

Decidono la gara i gol di Vassallo (8′) e Mazzaroppi (69′)

LECCO – Nell’ottava giornata di Serie C al Rigamonti-Ceppi si presenta il Renate dell’ex Luciano Foschi che va inizialmente in vantaggio con il gol di Vassallo con la determinante deviazione di Celjak. Nella ripresa i blucelesti vogliono il pareggio ma, nel loro momento migliore gli ospiti segnano la rete del raddoppio che taglia le gambe ai ragazzi di mister Baldini.

Negli ultimi minuti di partita, il tecnico toscano prova a dare una scossa con gli ingressi di Gunduz e Tordini ma, i compagni non ne hanno più. Il Lecco ha fatto sì la partita però ha sprecato davvero tanto sotto porta, un gol infatti avrebbe potuto cambiare il corso della gara.

Mister Baldini mette in campo un 4-3-1-2 cambiando gli interpreti rispetto la scorsa partita. In difesa Kritta, Battistini, Cejlak e Stanga; a centrocampo debutto dal primo minuto come perno offensivo di Artur Ionita davanti al trio formato da Ilari, Galli e Frigerio. In avanti la coppia formata da Galeandro e Sipos.

Sul fronte opposto Foschi, osannato al suo ingresso in campo allo stadio, sceglie Anghileri, Spedalieri, Auriletto e Riviera nella consueta difesa a quattro. In mediana linea a tre con Delcarro, Vassallo e Siega. In attacco Di Nolfo, Egharevba, Plescia.

Cronaca

Fase iniziale di studio nei primi minuti di gara con il Lecco che prova ad impostare da dietro, mentre il Renate prova a ripartire in velocità. Il primo tiro della partita arriva al 5′ minuto con la conclusione da fuori area di Delcarro (R) che termina appena fuori alla sinistra di Furlan (L).

La partita si sbocca all’8′: clamoroso errore di Frigerio (L) che regala palla agli avversari che ripartono veloci, al tiro va Vassallo (R) ma decisiva è la deviazione di Celjak che prende in contro tempo il portiere bluceleste. Il Lecco reagisce subito e dopo un minuto ci prova Ilari (L) in area ma, conclude troppo alto.

Si fanno pericolosi i blucelesti al 20′ con il colpo di testa di Battistini (L) da calcio d’angolo. Nuova grande occasione del Lecco, al 26′, con un’ottima azione orchestrale innestata da Battistini (L) salito a dar man forte in attacco, la palla poi arriva a Sipos (L) che cadendo non riesce a dar forza al pallone.

I padroni si casa ci provano anche coi tiri dalla distanza, al 30′, tenta la conclusione Ilari (L) ma termina alta. Il Lecco di nuovo vicino al gol al 38′: gran cross dalla sinistra di Ionita (L) per Frigerio (L) che impatta male il pallone, ma l’azione non è finita, Galeandro (L) si avventa su una palla vagante su cui si immola Nobile (R) mettendo tutto il corpo a difesa della porta.

Il risultato del primo tempo è contraddistinto dall’immane ingenuità di Frigerio, ma il Lecco non ha mai smesso di provarci andando più volte vicino alla rete del pareggio. C’è qualcosa da sistemare per dare più supporto alle punte, Baldini certamente sta valutando dei cambi in corso di ripresa.

Secondo Tempo

Il tecnico bluceleste sceglie di inserire Rocco al posto di Frigerio ad inizio ripresa. Partita maschia nei primi minuti dopo l’intervallo, fino al 56′ quando Sipos (L) fa un incredibile errore sotto rete spendendo alto la ribattuta del portiere avversario sul tiro di Rocco(L) da fuori area.

Annullato al 60′ un gol ad Ilari (L) che aveva la palla in rete dopo il palo clamoroso di Galeandro (L). Nonostante la grande pressione del Lecco è di nuovo il Renate a segnare, al 69′, dopo un’azione confusa in area arriva sulla palla Mazzaroppi (R) che tira di potenza e buca la rete di Furlan (L).

Il Lecco non riesce a trovare il gol per riaprire la partita ma, il Renate è chiuso compatto in difesa. Baldini prova a mischiare le carte inserendo Tordini e Gunduz per accendere la miccia nel finale. Tordini al 89′ ci prova dalla distanza ma senza trovare la porta ed impensierire Nobile (R)

Finisce 2-0 per il Renate che torna ad incassare bottino pieno e si porta, momentaneamente, al secondo posto in classifica . Il Lecco, invece, rimane fermo a 12 punti e incassa la seconda sconfitta in campionato che forse fa ancora più male di quella di Vercelli per il modo in cui è arrivata ossia dominando la partita dall’inizio alla fine.

Tabellino

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Celjak, Stanga (58′ Louakima), Battistini, Kritta; Galli (77′ Gunduz), Ilari, Ionita (73′ Tordini), Frigerio (46′ Rocco); Galeandro, Sipos (58′ Zuberek). All: Baldini

RENATE (4-3-3): Nobile; Anghileri, Spedalieri, Auriletto (46′ Ghezzi), Riviera; Delcarro, Vassallo, Siega (83′ Pellizzari); Di Nolfo, Egharevba (58′ Mazzaroppi), Plescia (58′ Bocalon). All: Foschi.

Marcatori: 8′ Vassallo (R), 69′ Mazzaroppi (R)

Arbitro: Adreano di Prato assistito da Chiavaroli di Pescata e Masciale di Molfetta; quarto uomo Migliorini di Verona.

Ammoniti: Ilari (L), Galli (L), Mazzaroppi (R), Anghileri (R), Bocalon (R)

Espulsi:

Classifica

Padova 19

Renate 18

Vicenza 17

Lumezzane 14

Atalante U23 13

Albinoleffe 12

Lecco 12

Giana Erminio 11

Trento 10

Alcione Milano 10

Caldiero Terme 9

FeralpiSalò 9

Pro Vercelli 9

Union Clodiense 6

Novara 6

Pergolettese 5

Pro Patria 5

Triestina 4

Virtus Verona 4

Arzignano 4