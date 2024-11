Serie C. Lecco sconfitto con onore, il Vicenza vince di misura

Il Lecco cade ancora fuoricasa, ma esce dal Menti a testa alta

Carraro al 83′ segna il gol partita che vale i tre punti per i biancorossi

VICENZA – Grande rammarico per la formazione bluceleste che ha retto bene il confronto con il Vicenza di Vecchi, attuale seconda forza del campionato. Il Lecco, soprattutto nel primi 45 minuti, ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio ma non è riuscito a sfruttarle al meglio.

Nella ripresa sono usciti i padroni di casa che hanno schiacciato la squadra di Volpe nella propria metà campo. Però, il Lecco si è difeso con ordine senza rinunciare a giocare nelle poche occasioni concesse dagli avversari e a provare a pungere in ripartenza. Il rigore sbagliato da Zamparo ha dato nuova verve ai biancorossi che nel finale hanno trovato la rete con Carraro.

Il neo tecnico bluceleste Gennaro Volpe sceglie la stessa formazione scesa in campo contro l’Alcione nell’infrasettimanale di mercoledì. Furlan in porta, difesa a quattro con Lepore, Celjak, Battistini e Kritta; centrocampo a tre con Frigerio, Galli, e Ionita. Trequartista ancora Tordini dietro la coppia formata da Galendro e Sipos.

Sul fronte opposto, mister Vecchi sceglie Confente tra i pali, difesa a tre con Laezza, Leverbe e Sandon. Centrocampo a quattro con Zonta sulla corsia di destra, mentre Talarico in panchina. Della Morte e Rauti sono i due trequartisti dietro l’unica punta Zamparo.

Cronaca

La prima occasione della partita è per la squadra bluceleste al secondo minuto di gioco: Lepore (L) dalla destra mette dentro un cross al centro per la testa di Sipos (L) che manca di poco la porta. Buona gestione del possesso da parte del Lecco in avvio, mentre il Vicenza controlla le avanzate lecchesi.

Al 14′, arriva la prima palla gol per i padroni di casa: Rauti (V) calcia forte dai 25 metri ma, la palla esce alla destra di Furlan (L). Al 24′ ci prova ancora il Lecco, azione ispirata da un gran lancio di Tordini (L), dopo una serie di batti e ribatti al limite ci prova Galli (L) con un tiro dalla distanza ma la palla esce a lato.

Partita equilibrata nella prima mezz’ora di gioco con i blucelesti che non rinunciano nel creare pericoli alla seconda forza del campionato. Il Vicenza ha, al 32′, la migliore chance della serata: Rauti (V) nell’uno contro uno con Lepore (L) supera il diretto avversario e calcia verso la porta, ottimo intervento di Furlan (L) a salvare il risultato.

Nel finale di tempo il Vicenza si riversa nelle metà campo del Lecco, ma i blucelesti si difendono a maglie strette con Furlan (L) che fa da padrone nella sua area di competenza. Al 44′, buona occasione per Costa (V) dalla sinistra ma, invece della precisione, sceglie la potenza e calcia lontano dalla porta bluceleste.

Un buon primo tempo del Lecco che ha provato a giocarsi le proprie carte nonostante la caratura dell’avversario biancorosso. Il Vicenza ci ha provato con maggiore costanza ma senza pungere. Volpe proverà a sistemare i dettagli nell’intervallo valutando quali siano i giocatori da inserire durante il secondo tempo.

Secondo Tempo

Grande occasione per il Vicenza al 52′, punizione dalla sinistra verso il centro dell’area dove arriva Della Latta (V) a colpire di testa ma, Furlan (L) con una gran parata evita il gol del vantaggio biancorossa. Al 56′, prova a farsi vedere anche il Lecco con la doppia conclusione dalla distanza di Galeandro (L) che, in entrambe le occasioni, trova il muro biancorosso a respingere.

Vicenza nervoso dopo un’ora di gioco sono cinque le ammonizioni per la formazione di Vecchi. Però al 68′ arriva l’episodio che potrebbe decidere la partita a sfavore dei blucelesti, l’arbitro Frasynyak fischia un rigore a favore dei padroni di casa per una vistosa trattenuta di Frigerio (L) su Della Latta (V).

Dagli undici metri si presenta Zamparo (V) che, per fortuna del Lecco, calcia altissimo in curva. Perciò, al 70′, Volpe corre ai ripari e inserisce forze fresche entrano: Ilari, Zuberek e Beghetto. Ma, il Vicenza continua ad attaccare e cercare il gol del vantaggio dopo il rigore fallito e per ben due volte i tentativi da fuori prima di Morra e poi di Zonta vengono ribattuti dalla retroguardia lecchese.

La partita si sbocca all’83’ con un gran tiro che termina all’angolino basso di Carraro (V) che dai 25 metri punisce Furlan (L) migliore in campo per il Lecco. La formazione ospite non molla e ritrova campo negli ultimi minuti di gara con il tentativo in acrobazia di Ionita (L) che va però alto.

Termina a favore del Vicenza una partita che poteva avere un esito scontato ma, così non è stato, infatti il Lecco ha impostato il proprio gioco nel primo tempo e sugli attacchi vicentini non ha perso la testa ma, si è difeso con ordine. Però lo strapotere biancorosso è uscito nel finale di gara in cui i blucelesti hanno abbassato la guardia e Carraro ha segnato con un colpo da biliardo il gol vittoria.

Tabellino

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Laezza (77′ Greco), Leverbe, Sandon; Zonta, Carraro, Della Latta, Costa; Della Morte (86′ Talarico), Rauti (86′ Rolfini); Zamparo (72′ Morra). All. Vecchi

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Lepore, Celjak, Battistini, Kritta (86′ Mendoza); Frigerio (91′ Rocco), Galli (71′ Ilari), Ionita; Tordini (71′ Beghetto); Galeandro, Sipos (71′ Zuberek). All. Volpe

Marcatori: 83′ Carraro (V)

Arbitro: Frasynyak di Gallarate assistito da Pizzoni di Frattamaggiore e Cardona di Catania; quarto ufficiale Teghille di Collegno

Ammoniti: Zamparo (V), Ionita (L), Sandon (V), Della Morte (V), Laezza (V), Costa (V), Furlan (L),

Espulsi:

Classifica

Padova 35

Vicenza 28

FeralpiSalò 25

Trento 22

Alcione Milano 22

Lumezzane 21

Atalante U23 20

Novara 20

Renate 19

Lecco 18

Virtus Verona 18

Albinoleffe 17

Caldiero Terme 14

Pro Patria 14

Arzignano 13

Giana Erminio 12

Pro Vercelli 12

Pergolettese 12

Union Clodiense 7

Triestina 6