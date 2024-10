Serie C. Lecco verso la sfida col Renate: “Attenzione alta, soprattutto su palle inattive”

Il Lecco torna a giocare al Rigamonti-Ceppi contro il Renate

Mister Baldini: “Ionita è giocatore di un’altra categoria “

LECCO – “Dobbiamo dare una risposta alla prima sconfitta in campionato. Questa settimana abbiamo analizzato gli errori commessi che cercheremo di non ripetere”. Queste le parole di mister Baldini alla vigilia di Lecco-Renate, match che si giocherà alle ore 20.30 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

“Inoltre, dobbiamo aumentare la concentrazione sulle palle inattive perché finora abbiamo preso solo due gol su azione. Abbiamo giocatori con una grande struttura fisica per questo dobbiamo aumentare la concentrazione dei nostri in area di rigore”.

Domani allo stadio arriverà anche l’ex mister Foschi: “Mi fa piacere incontrare il mister, in quanto lo considero una brava persona. Il Renate è partito fortissimo e per adesso ha usato sempre lo stesso modulo. Ma, non è detto che non faccia qualche cambio nel modulo iniziale”.

Baldini commenta anche l’arrivo di Ionita a Lecco: “Il ragazzo è forte e ci sono pochi giocatori come lui in C, è di una categoria superiore. Sicuramente, però, dovremo avere un po’ di pazienza e per domani faremo tutte le valutazioni del caso. Inoltre ci sono diversi giocatori ancora acciaccatati – Frigerio, Beghetto e Lepore – nelle stesse condizioni di qualche giorno fa. Nell’arco del campionato toccherà a tutte le squadre pagare questo scotto, ora lo stiamo pagando noi”.

Invece, sulla formazione: “Questa settimana non ho fatto capire nulla ai ragazzi e lo continuerò a fare. Ma, metterò in campo una squadra competitiva contro un avversario molto bravo a ripartire. Abbiamo ricaricato le batterie e recuperato le energie. I cambi nella formazione ci costringono ad attendere un po’ di tempo in più al fine che questi nuove linee diventino più rodate fra loro. Sulla formazione ci sono varie possibilità di scelta.”

Infine, Baldini spiega quale sia l’obiettivo del proprio staff tecnico: “Quando si sbaglia si sbaglia tutti ed anche lo staff è compreso. Noi siamo alla ricerca di ogni minimo dettaglio da poter perfezionare partita dopo partita e mettendo in campo la formazione adeguata nei confronti delle caratteristiche specifiche di ogni avversario. Noi tutti abbiamo voglia di migliorarci sempre e arrivare più in alto possibile.”