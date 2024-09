Serie C. Occasione sprecata per il Lecco: il Trento pareggia 1-1 nel finale

All’Euganeo i blucelesti raccolgono solo un punto dopo essere stati in vantaggio tutta la partita

In gol per il Lecco Marrone al 14′, la pareggia Petrovic al 93′

PADOVA – Nella seconda gara del campionato di Serie C il Lecco trova solo un pareggio contro il Trento. I blucelesti, passati in vantaggio nel primo tempo con Marrone dopo 14′ di gioco, vengono raggiunti nella ripresa dai padroni solo nei minuti di recupero.

Partita equilibrata nel primo tempo, con i blucelesti che dopo il vantaggio riescono a gestire gli equilibri di gara. Nel secondo tempo, Trento che scende in campo con più grinta e determinazione, nel tentativo di acciuffare il pareggio, cosa che riesce a fare al 90′ + 3′ ad opera di Petrovic.

Il tecnico bluceleste Baldini sceglie di schierare dal primo minuto il neo arrivo Sipos in attacco e convoca anche Rocco, ultimo giocatore ad unirsi alla rosa del Lecco. Tra i pali conferma per Furlan, davanti la stessa difesa di settimana scorsa con la Clodiense. A centrocampo Frigerio Galli e Ilari mentre davanti l’esordio di Sipos e di Galeandro dal primo minuto.

Sul fronte opposto il Trento schiera tra i pali Tommasi, davanti lui Frosinini, Trainotti, Cappelletti, Bernardi. Centrocampo leggero a tre con Rada a dettare i tempi di gioco, davanti invece c’è il tridente offensivo composto da Anastasia, Ghillani e Petrovic.

Cronaca

Parte bene il Trento che gestisce inizialmente il pallone, mentre il Lecco prende le misure e prova a ripartire veloce. Non pungono però le formazioni in campo all’Euganeo fino al 11′: bel lancio da centrocampo di Giannotti (T) per Anastasia (T) però si spegne sul fondo.

La seconda occasione della gara è ancora per i gialloblu con il tiro di sinistro, dentro l’area, di Anastasia (T) interviene coi piedi l’estremo difensore bluceleste. Dalla parte opposta si sveglia al quarto d’ora il Lecco da calcio d’angolo con la girata di Marrone (L) che viene deviata da Petrovic (T).

Dal corner successivo, al 14′, lo stesso Marrone (L) imbuca di testa alle spalle di Tommasi (T) sull’ottimo cross in mezzo di Lepore (L). Il Trento non molla e prova, al 18′, con il tiro dal fuori con Giannotti (T), il pallone termina di poco alto sopra la traversa e al 27′ con la conclusione violenta di mancino di Peralta (T).

La formazione di Tabbiani continua nella gestione del possesso che il Lecco prova a interrompere per ripartire in velocità. Gli ospiti si fanno vedere al 39′ con una punizione dalla distanza calciata da Galeandro (L) ma, la palla esce di poco alla sinistra di Tommasi (T). Nel recupero chiude in attacco il Trento con il doppio tentativo in area di Anastasia (T) che cicca clamorosamente il pallone.

A fine primo tempo il Lecco è in vantaggio con il minimo sforzo, Baldini deve cercare di dare maggiore vivacità nella ripresa per consolidare il risultato dell’Euganeo. Il Trento ha fatto la partita ma senza concretizzare il proprio gioco, anche Tabbiani si giocherà le proprie mosse nei secondi 45 minuti.

Secondo Tempo

L’allenatore del Trento effettua un unico cambio ad inizio ripresa: Bernardi per Vitturini. La formazione gialloblu gestisce bene il pallone e si rende pericolosa da calcio d’angolo con Vitturini (T) ma senza trovare la porta difesa da Furlan (L). Il Lecco fatica ad uscire dalla propria metà campo così Baldini si prepara ad effettuare i primi cambi della gara.

Poco prima delle sostituzioni arriva una grande occasione per il Trento, al 58′, con il tiro di Anastasia (T) ma risponde ancora presente il portiere bluceleste che respinge coi piedi. Al 66′, riparte bene in contropiede il Lecco con il bell’appoggio di Sipos (L) per Tordini (L) ma la difesa di casa interviene bene in chiusura.

Poche emozioni nella ripresa con il Trento che spreca occasioni su occasioni non inquadrando lo specchio della rete. Al 77′, Giannotti (T) calcia dal limite, la palla deviata sfiora la traversa. Esordisce in maglia bluceleste al minuto numero 78 l’ultimo arrivato in casa Lecco: Rocco entra al posto di Sipos.

Alla prima occasione tenta subito il tiro da fuori che viene però deviato in angolo. Ancora Trento all’82’: gran tiro dai quaranta metri di Rada (T) che impegna Furlan (L) in tuffo. Dall’altra parte ci prova il neo entrato Gunduz (L) con un bel tiro rasoterra respinto da Tommasi (T) sulla ribattuta ci va ancora il turco ma calcia alto.

Slancio finale dei padroni di casa, al 93′ grande mischia in area sul calcio d’angolo gialloblu la palla arriva sui piedi di Petrovic (T) che la mette nell’angolino basso alla sinistra di Furlan (L).

Il Lecco andato in vantaggio nel primo tempo non ha saputo portare il risultato dimostrando che deve ancora crescere e migliorare. Oggi, il Trento ha fatto la partita ed ha raccolto meno di quello che avrebbe in realtà meritato, la costanza nel provarci sino all’ultimo li tolgono dall’ultimo posto in classifica.

Tabellino

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Frosinini, Trainotti, Cappelletti (80′ Fili), Bernardi (46′ Vitturini); Aucelli (72′ Vannarelli), Rada, Giannotti; Peralta (72′ Di Santo), Petrovic, Anastasia (60′ Ghillani). All. Tabbiani

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Lepore (92′ Louakima), Battistini, Marrone, Beghetto; Frigerio, Galli (78′ Gunduz), Ilari; Di Gesù (60′ Dore); Galeandro (60′ Tordini), Sipos (78′ Rocco). All. Baldini

Marcatori: 14′ Marrone (L), 93′ Petrovic (T)

Arbitro: Nigro della Sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Andreano di Foggia e Cantatore di Molfetta. Quarto Ufficiale Menozzi di Treviso.

Ammoniti: Trainotti (T), Di Gesù (L), Galli (L)

Espulsi:

Classifica

Renate 6

Pro Vercelli 6

Padova 6

Lecco 4

Vicenza 4

Alcione Milano 4

Atalante U23 3

Caldiero Terme 3

Triestina 3

Lumezzane 3

Union Clodiense 3

Giana Erminio 2

Novara 1

Pro Patria 1

FeralpiSalò 1

Virtus Verona 1

Trento 1

Albinoleffe 0

Pergolettese 0

Arzignano 0