Serie C. Un Lecco stanco esce sconfitto dal Piola: la Pro Vercelli vince 3-2

Prima sconfitta stagionale per il Lecco di Baldini

In gol Galeandro (14′) e Sipos (21′) ma la Pro Vercelli la ribalta con Comi (37′), Iotti (46′) e Bunino (43′) su rigore

VERCELLI – Allo stadio Piola, il Lecco raccoglie la prima sconfitta in campionato contro la Pro Vercelli che, invece, ritrova la vittoria dopo quattro partite perse consecutive. I blucelesti dopo l’ottimo inizio di match in cui hanno realizzato due reti nel giro di pochi minuti sembravano aver in mano la gara.

Ma, il gol di Comi al 37′ del primo tempo ha cambiato totalmente l’inerzia della partita, infatti il Lecco si è chiuso in difesa mentre, la Pro Vercelli non ha mai smesso di attaccare. Così, sono arrivati gli altri due gol che hanno regalato la vittoria alla squadra di Paolo Cannavaro.

Il tecnico Francesco Baldini è costretto a rinunciare agli infortunati Di Gesù, Lepore e Marrone. Mentre Frigerio è convocato ma parte dalla panchina. In difesa, esordio dal primo minuti di Stanga nella linea a quattro, così come per Dore affiancato da Giorgio Galli ed Ilari. Davanti Sipos supportato da Galeandro e Beghetto.

Sul fronte opposto, Cannavaro sceglie la difesa a tre con Clemente, De Marino e Marchetti. A centrocampo Vigiani, Iotti, Luati e Carosso. Mentre in avanti dietro l’unica punta Comi ci sono Rutigliano e Bunino.

Cronaca

Partita viva nei primi minuti di gara con dei buoni slanci in avanti da parte della Pro Vercelli, il Lecco si difende bene. La formazione di Baldini, invece, si va vedere dalle parti di Rizzo (P) con il bel cross di Kritta (L) verso Sipos (L) che però viene anticipato sul più bello.

Il blucelesti passano in vantaggio al 14′ grazie ad una grande invenzione di Beghetto (L) che con un bel lancio trova dalla parte opposta Galeandro (L) che dribbla il diretto avversario e la mette nell’angolino basso alla sinistra di Rizzo (P). Gli avversari provano a reagire ma, la difesa lecchese è ben chiusa ed innesta delle ripartenze veloci.

Grande occasione al 19′ per la Pro Vercelli, Bunino (P) in diagonale di sinistro sfiora il palo alla destra di Furlan (L). Ma, gli ospiti sono cinici ed ogni volta che si propongono in avanti non sbagliano: rilancio su Sipos (L) che allarga per Galeandro (L) che la rimette in mezzo per la punta croata che di prima batte a rete, al 21′ è 2-0 per il Lecco.

I blucelesti controllano senza fatica le avanzate avversarie però, la Pro Vercelli accorcia le distanze grazie ad uno schema su un calcio di punizione. Al 37′ calcio da fermo messo in mezzo, sponda di Iotti (P) per Comi (P) che si inserisce bene e spara in porta, non può far nulla Furlan (L). Shock nel finale per il Lecco che subisce anche il pareggio grazie un gran tiro al 45′ di Iotti che da 30 metri mette la palla sotto l’incrocio dei pali.

Buon Lecco nei primi 35 minuti, ma pessimo negli ultimi dieci. La squadra bluceleste deve mantenere costante l’attenzione perchè gli avversari alla prima disattenzione lo puniscono. Dall’altra parte la Pro Vercelli ha fatto molta fatica ad offendere, ma i due gol nel primo tempo potrebbero riaccendere gli entusiasmi della squadra di casa nella ripresa.

Secondo Tempo

Ci prova ad inizio ripresa la formazione ospite con la conclusione di Galli (L) che finisce sul fondo. Il Lecco mantiene bene il possesso palla, mentre la Pro Vercelli cerca maggiormente la profondità in fase offensiva. Al 55′, primo attacco della squadra di Cannavano pericolosa con il colpo di testa di Iotti (P), Furlan (L) si ritrova il pallone in mano.

Baldini prova a scuotere i suoi inserendo Gunduz e Zuberek per Dore e Sipos. Ma, la Pro Vercelli ha in mano l’inerzia del match e si fa di nuovo pericolosa al 60′ con il colpo di testa di Rutigliati (P) che manca di poco la porta. Si rivede il Lecco al 64′ con il gran sinistro dalla distanza di Ilari (L) che sfiora il palo.

La Pro Vercelli completa la rimonta e si porta in vantaggio grazie al rigore procurato da Bunino causato da Galli. Al 73′, dal dischetto si presenta proprio l’ex lecchese che fredda Furlan (L) spiazzandolo. Baldini mette dentro tutti i giocatori offensivi che ha in panchina: Tordini e Mendoza per provare ribaltare lo svantaggio. Nel finale la partita si rianima per l’espulsione di Sow (P) per un colpo rifilato a Beghetto (L), ma i blucelesti non ne approfittano e si conclude così la gara del Piola.

Poco Lecco nella ripresa, probabilmente stanco per il mini ciclo di partite così ravvicinate. La Pro Vercelli ha fatto il suo trovando anche il gol del vantaggio ribaltando così il parziale inizialmente negativo, e vince meritatamente una gara in cui ci ha creduto molto di più del suo avversario.

Tabellino

PRO VERCELLI (3-4-2-1): Rizzo; Clemente, De Marino, Marchetti; Vigiani (87′ Iezzi), Iotti, Louati, Carosso (71′ Pino); Rutigliano (71′ Sow), Bunino (87′ Coppola); Comi. All. P. Cannavaro

LECCO (4-3-3): Furlan; Celjak, Stanga, Battistini, Kritta (75′ Mendoza); Galli (75′ Tordini), Dore (58′ Gunduz), Beghetto; Ilari, Galenadro, Sipos (58′ Zuberek). All. Baldini

Marcatori: 14′ Galeandro (L), 21′ Sipos (L), 37′ Comi (P), 46′ Iotti (P), 73′ Bunino (P) su rigore.

Arbitro: Mazzoni di Prato assistito da Rignanese di Rimini e D’Ettore di Lanciano. Quarto uomo Mirri di Savona.

Ammoniti: Carosso (P)

Espulsi: Sow (P)

Classifica

Padova 19

Vicenza 17

Renate 15

Albinoleffe 12

Lecco 12

Lumezzane 11

Alcione Milano 10

Atalante U23 10

Caldiero Terme 9

Trento 9

FeralpiSalò 9

Pro Vercelli 9

Union Clodiense 6

Giana Erminio 5

Novara 5

Arzignano 4

Virtus Verona 4

Pro Patria 4

Triestina 3

Pergolettese 2