Serie C. Volpe post Giana-Lecco: “Prestazione sottotono, non ci sono alibi”

Il Lecco perde 1-0 sul campo della Giana: decide il gol di Stuckler

Volpe: “Dobbiamo trovare le giuste soluzioni per uscire da questo momento negativo”

GORGONZOLA – “Ci metto la faccio, oggi non ci sono né alibi né scuse. Siamo tutti delusi della prestazione in primis, oltre che del risultato”. Chiaro lo stato d’animo di Gennaro Volpe al termine della gara contro la Giana Erminio che ha visto il Lecco perdere 1-0 al Comunale di Gorgonzola.

“Non mi aspettavo una prestazione del genere: molto sottotono. Ora, dobbiamo concentrarci su di noi e non guardare la classifica, ma al presente. Si fa fatica ed è questa la nostra realtà, però dobbiamo essere bravi a trovare quanto prima le soluzioni per uscirne”.

Il tecnico campano ha fatto esordire dal primo minuto alcuni giocatori di cui si è detto soddisfatto della loro prova: “Mendoza ha fatto una buona partita e Billong ha concesso ben poco in difesa. Mentre Di Gesù è stato uno tra i migliori. Il gruppo mi permette di avere qualche scelta e queste sono fatte in funzione della squadra però, comunque, si vince e perde tutti insieme, senza andare nello specifico sul singolo”.

Il Lecco anche stasera ha avuto diversi problemi in attacco, Volpe spiega che: “In questo momento fatichiamo a fare gol ed attaccare gli spazi. Siamo arrivati sugli esterni tante volte e messo tanti palloni dentro l’area, ma ci mancato il piglio giusto. Dobbiamo migliorare nella mentalità che mettiamo in campo. Dobbiamo essere flessibili nell’adattarci alle varie situazioni che si presentano ad ogni partita”.

“Non si può dire che la squadra non si sia impegnata. La Giana – continua Volpe – ha fatto la sua partita, giocando poco e in ripartenza, noi invece non abbiamo avuto la lucidità sufficiente a trovare il gol. La palla nei momenti difficili pesa e crea confusione e noi in questo momento dobbiamo fare qualcosa di diverso”.