“Sorretti da un comun destino”: il GSO Lecco Alta compie 10 anni

LECCO – Il GSO Lecco Alta celebra il suo 10° anniversario, un traguardo importante per l’associazione sportiva nata nel 2014 dalla fusione tra le squadre di Laorca e San Giovanni. Con oltre 300 atleti impegnati nel calcio e nella pallavolo, il club si è affermato come una realtà sportiva e sociale di riferimento per la comunità lecchese.

L’evento clou delle celebrazioni sarà la serata del 20 settembre, con inizio alle ore 21.00, durante la quale il noto giornalista sportivo Nando Sanvito presenterà una videostoria inedita dal titolo evocativo “Sorretti da un comun destino”. Una riflessione sui valori dello sport, della condivisione e della crescita collettiva che da sempre caratterizzano il GSO Lecco Alta.

La festa rientra nel contesto delle celebrazioni compatronali di San Giovanni e non sarà solo una serata di ricordi e video, ma anche un momento di attività e competizione per i più piccoli, con tornei di calcio e pallavolo pensati per i giovani atleti che si preparano ad affrontare la nuova stagione sportiva.

La scorsa annata è stata ricca di successi per il club: la squadra di calcio ha conquistato la promozione in Prima Categoria, mentre il team misto di pallavolo e la squadra femminile di calcio hanno vinto i rispettivi campionati. Un successo che, però, non sembra aver rallentato la voglia di migliorarsi, con gli atleti già impegnati nei nuovi allenamenti.

Il presidente del GSO Lecco Alta Lorenzo Villa ha voluto sottolineare l’importanza di questi dieci anni: “Siamo orgogliosi del percorso fatto fino a oggi. Non sono solo i risultati sportivi che ci rendono fieri, ma soprattutto lo spirito di squadra e il senso di appartenenza che abbiamo costruito”.

La serata del 20 settembre promette dunque di essere un momento di condivisione e celebrazione, in cui lo sport non sarà solo protagonista sul campo, ma anche nei racconti e nei ricordi di chi, in questi dieci anni, ha contribuito alla crescita del GSO Lecco Alta.