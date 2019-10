Team Pasturo: si chiude la stagione 2019 e si pensa già alla prossima

Bilancio e presentazione della nuova stagione il 26 ottobre al salone del cinema di Pasturo

Fissata per il 28 Novembre la cena sociale con atleti, allenatori, dirigenti e simpatizzanti

PASTURO – Si va a concludere la lunga stagione 2019 per il Team Pasturo con il campionato italiano di atletica CSI che si svolgerà a Palmanova, intanto si pensa già alla nuova stagione. In quest’ottica sabato prossimo, 26 ottobre, alle 20.30, nel salone del cinema a Pasturo, Alberto Zaccagni presidente del Team ha voluto organizzare una serata dove verrà fatto un riassunto e un bilancio di questa stagione e si analizzeranno gli obiettivi per la prossima.

Oltre a tracciare un consuntivo della stagione che sta per concludersi con la proiezione di immagini delle gare svolte e fissare gli obiettivi per la prossima, la serata del 26 ottobre sarà anche l’occasione per i nuovi atleti che intendono tesserarsi al Team per iniziare a socializzare con la grande famiglia del Team Pasturo.

Guardando alla prossima stagione, l’attività del Team prenderà il via con le gare di corsa campestre che inizierà con la prima prova del campionato provinciale Csi organizzata proprio dal sodalizio valsassinese il 17 novembre sui prati di casa e sul collaudato circuito di Prato Buscante, sede l’anno scorso della prima prova regionale a cui avevano partecipato oltre 1000 atleti.

Per i più grandi si dovrà attendere il periodo primaverile con le prime gare di corsa in montagna, attività che impegna la maggior parte degli atleti delle categorie Assolute e che vedrà a metà settembre la gara organizzata sui monti di casa, la ZacUp dove protagoniste saranno le Grigne e che sarà prova del circuito iridato.

Da non dimenticare la cena sociale che vedrà atleti e simpatizzanti ritrovarsi la sera del 28 novembre in occasione della quale verranno premiati anche gli atleti vincitori del campionato sociale.