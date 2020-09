Tennis Club Vercurago. Al via la 4^ edizione del torneo di tennis

Tabellone ricchissimo con ben 74 iscritti

La finale è prevista per domenica 11 ottobre

VERCURAGO – Al via la quarta edizione del torneo di tennis ospitato presso il tennis Club di Vercurago e limitato ad atleti di categoria 3.1

Il tabellone è ricchissimo e conta ben 74 iscritti, cosa che renderà piacevolmente complicato lo svolgersi degli incontri, in considerazione anche del rispetto delle norme anti Covid previste dalla Federazione Italiana Tennis (FIT).

L’edizione 2019 venne vinta dal bergamasco Davide Gamba (3.1) che in finale ebbe la meglio sul trevigliese Ivan Facchetti (3.5). Gli incontri sono previsti al meglio dei tre set, con un long tie-break a 12 in caso di terza partita e si svolgeranno sul campo in terra battuta e indoor del Circolo di Vercurago, abbellito dalla ristrutturazione della Club House adesso chiamata “Il Molo”. La finale è prevista per domenica 11 ottobre.