Tennis Serie A2. Si chiude con una sconfitta il campionato del TC Lecco

Il CT Stasi espugna i campi lecchesi col punteggio di 2-4

Stagione amara, conclusa con zero punti in classifica

LECCO – Si chiude con l’ennesima sconfitta il campionato di Serie A2 del Tennis Club Lecco. I ragazzi del coach Adamo Panzeri sono stati battuti dal CT Stasi Lecce che, con la vittoria in terra lariana, conquista anche i Play Off.

Al mattino i due singolari sono in perfetto equilibrio. Mentre Davide Pozzi perde contro Nicolani, Ottaviano Martini stende con un duplice 6-4 Coccioli.

Il secondo turno prosegue nella medesima maniera: sconfitta per Tommaso Vola e fantastica vittoria (6-1 6-2) per Cristian Giudici, che porta il punteggio sul 2-2.

Nel primo pomeriggio si sono giocati i doppi. I leccesi non hanno lasciato scampo ai lariani, vincendo entrambe le partite per due set a zero. Peccato per la coppia formata da Vola e Giudici, sconfitta per due volte al tie-break.

«Ho visto delle belle partite, i ragazzi hanno giocato alla pari dei nostri avversari che andranno ai Play Off. Siamo stati molto bravi nei singoli, meno nei doppi, che avremmo anche potuto vincere, chiudendo con un pareggio o una vittoria – dichiara il capitano Adamo Panzeri – adesso ragioneremo sul nostro campionato e poi ripartiremo ad allenarci con maggiore intensità, con la consapevolezza di giocarci il campionato di B1 e tentare di salire subito il prossimo anno. Questa non è la chiusura di un ciclo, ma il primo passo verso obiettivi di altissimo livello. Un arrivederci alla Serie A»

TENNIS CLUB LECCO – CT STASI LECCE 4-2

Nicolani – POZZI 7-5 6-4

MARTINI – Coccioli 6-4 6-4

Agamenone – VOLA 7-5 6-4

GIUDICI – Virgili 6-1 6-2

Agamenone/Virgili – VALSECCHI/MARTINI 6-4 6-4

Micolani/Coccioli – VOLA/GIUDICI 7-6 7-6