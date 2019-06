Tre volte sul podio i lecchesi ai campionati italiani Juniores e Promesse di Rieti

Buoni i risultati per gli atleti lecchesi ai campionati italiani juniores e promesse di Rieti

Ventuno gli atleti che hanno portato in alto i colori del Lecchese partecipando a 23 gare

RIETI – Buona la partecipazione a questi campionati italiani dedicati alle categorie Juniores (2001/2000) e Promesse (1999/1998/1997): 1780 iscritti di cui 1638 hanno confermato partecipando alle gare. Da Lecco sono partiti in 21 atleti prendendo parte a 23 gare, tre volte sul podio i nostri grazie ad un primo, un secondo e un terzo posto.

Giacomo Proserpio si conferma il più forte nel lancio del martello

Già dal primo lancio Giacomo Proserpio fa capire a tutti che non c’è ne sarà per nessuno con un 67,84 m migliorato nel secondo e soprattutto nel quarto lancio dove spara una bordata da 69,29 m che lascia il secondo classificato a oltre otto metri di distacco. Per il giallo blu un ottima prestazione a 2 metri dal primato personale e titolo italiani Promesse messo in bacheca.

Ancora lanci protagonisti, Mattia Castellazzi bronzo nel peso

Mattia Castellazzi si presenta a Rieti con la quinta miglior misura di accredito. Le posizioni davanti sembrano irraggiungibili, soprattutto il primo posto. Il lecchese lotta però per il podio e, dopo la prima serie di lanci, è virtualmente sul podio col 3° posto parziale con un lancio di 14,94m. Ma la gara è appena iniziata e si può e si deve far di più per mantenere il podio e Mattia lo fa: nel secondo lancio va al primato personale con 15,47m aggiungendo 25cm al suo record personale outdoor, misura che al termine dei sei turni di lanci confermerà il bronzo nel getto del peso Promesse.

Mattia Montini sfuma il titolo, rammarico per il lecchese

Aveva dato dimostrazione di essere in ottima forma Mattia Montini con la nuova maglia del Cs Carabinieri. Vince le batterie con 14”06 ottenendo il miglior tempo, compie un capolavoro in semifinale dove con 13”94 ottiene il nuovo primato personale dimostrando uno stato di forma ottimale e lasciando ben sperare per la finale. Purtroppo però nell’atto conclusivo il lecchese impatta con il terzo ostacolo e si scompone leggermente, da lì in avanti i meccanismi si inceppano e gli ostacoli veng no abbattuti uno dietro l’altro e alla fine tra delusione e rabbia si deve accontentare del secondo posto con 14”06.

Diop Mory e Giulia Cascio ai piedi del podio

Bella e convincente prova nel salto in alto Juniores per Diop Mory che sale al nuovo primato personale di 2,01m che gli vale il 4° posto con lo stessa misura del terzo ma con un errore in più alle misure inferiori, Giulia Cascio con 41,04m si prende il 5° posto nel lancio del giavellotto Juniores.

Altri 5 primati personali per i nostri atleti

Serata magica per i nostri mezzofondisti che vanno tutti al personale sui 5000m; nella prima serata sono le quattro Juniores ad ottenerlo con Elisa Pastorelli 10^ in 17’52”3, Nicole Acerboni 15^ in 18’25”8 e la stessa atleta conclude al 17° posto i 1500m con 4’56”07, Alessia Ippolito 20^ in 18’56”05 e Francesca Gianola 24^ in 19’41”66, nella seconda serata tocca agli Juniores e Marco Aondio corre nella prima serie, quella con i tempi di accredito più alti, con 15’35”47 si piazza al 3° posto col nuovo personale, nella seconda serie però vanno forte e al termine il suo sarà il 17° tempo complessivo.

Federica Lega al personale sui 400m Juniores, prima lo ottiene con 57”47 che gli vale come lasciapassare per la finale dove migliora nuovamente e con 57”28 si piazza al 6° posto. Marica Sironi aggiunge quasi un metro al suo primato del lancio del martello e con 48,75m si prende l’8^ piazza tra le Promesse.

Gli altri risultati dei lecchesi

Federica Maggi è 8^ nel salto triplo Promesse con 11,86m e sempre la stessa atleta ottiene il 17° posto nel salto in lungo con 5,32m; Luca Barbini con 4,60m è 8° nel salto con l’asta Promesse, due atleti all’11° posto con Pietro Roncareggi che l’ottiene con 41,59m nel lancio del disco Juniores (43,17m in qualifica) e Mattia Papini con 1’56”30 sugli 800m Juniores.

Al 13° posto concludono Bianca Pizzi i 400m Juniores con 58”39 e Andrea Colombo i 200m Promesse con 22”01. Al 22° posto conclude la gara del salto in lungo Juniores Christian Jacovone con la misura di 6,67m.