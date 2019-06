Exploit del premanese Carlo Bellati che chiude all’8° posto e 2° di categoria

L’arrivo di Gerolamo “Geri” Fazzini a torso nudo con il termometro a 5 °C ha fatto impazzire il pubblico al traguardo

TROMSO (NORVEGIA) – Lecchesi, in buona parte premanesi, hanno preso parte alla celebre Maratona del Sole di Mezzanotte, giunta alla 30^ edizione, che si è corsa ieri, sabato, a Tromso città della Norvegia.

30^ edizione che ha visto 955 atleti al via, con start alle 20.30 per macinare i 42 km in serata accompagnati dal “sole di mezzanotte”.

Ai nastri di partenza, Fausto Fazzini, Aldo Fazzini, Michele Feriti, Gerolamo Fazzini, Adriano Pomoni e Carlo Bellati quest’ultimo al traguardo con il tempo di 2h47’13” che gli è valso l’8° posto assoluto e il 2° posto nella categoria M45 – M49.

Gara che per la cronaca è stata vinta dal naturalizzato norvegese Ebrahim Abdulaziz in 2h20’31’‘, al secondo posto Zenebe Brkineh (2h23’40”) e al terzo posto il norvegese Lasse Finstad (2h29’06”).

Spettacolo fuori programma all’arrivo regalato da un “matto” Gerolamo “Geri” Fazzini che dopo 42 km di gara corsa sotto l’acqua con il termometro che segnava i 5 °C ha tagliato il traguardo a torso nudo sventolando una bandiera della Norvegia. Pubblico in visibilio e applausi per un arrivo unico.