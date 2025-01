“Tutti abbiamo i nostri superpoteri” attesa per il galà della Ghislanzoni GAL

L’evento di Ginnastica Ritmica e Artistica si terrà sabato 25 gennaio alle ore 18:30 presso il Palataurus di Lecco

Ingresso a offerta libera, parte del ricavato sarà devoluto all’organizzazione no profit Tinnamoreraidime APS

LECCO – “Tutti abbiamo i nostri superpoteri”: questo il tema portante del Galà di Ginnastica Ritmica e Artistica organizzato dalla storica Associazione Ghislanzoni GAL, che si terrà sabato 25 gennaio alle ore 18:30 presso il Palataurus di Lecco, in Viale G. Brodolini 35. Un evento che promette emozioni, arte e solidarietà, con la partecipazione della giovane e talentuosa ginnasta Sofia Maffeis.

La serata, patrocinata dal Comune di Lecco, non è solo un’occasione per celebrare l’eleganza e la disciplina della ginnastica ritmica e artistica, ma anche un momento di vicinanza e supporto verso chi è meno fortunato. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto all’organizzazione no profit Tinnamoreraidime APS, impegnata in progetti di grande valore sociale.

L’ingresso è a offerta libera, un gesto che unisce tutti i partecipanti sotto il filo conduttore della condivisione e della solidarietà. Il Gala sarà un vero e proprio spettacolo in cui atleti e appassionati mostreranno come passione e dedizione possano trasformarsi in “superpoteri”, capaci di ispirare e trasmettere forza anche agli altri.