Barabina Run, presenti anche Cadel Evans, Claudio Chiappucci e Alberto Cova

Sabato 14 ottobre giornata di festa e sport a Cascina don Guanella

Alle ore 14, prima della gara dei grandi, scatterà anche la BaraBaby

VALMADRERA – “La Barabina Run è una corsa nata per sostenere il progetto di agricoltura sociale dedicato a ragazzi e giovani a grave rischio di esclusione. Un progetto concreto che li vede protagonisti chiamandoli tutti i giorni a rimettersi in gioco, a ritrovare speranza e futuro. Sotto il profilo sportivo, è una corsa dal fascino particolare: grazie a un percorso con una vista mozzafiato, con ripide salite dove mostrare il proprio talento e con tecniche discese dove il coraggio può fare la differenza. E’ una gara da correre tutta d’un fiato, a partire dallo splendido scenario di Cascina don Guanella a Valmadrera”.

Così Alberto Cova, primo atleta nella storia dei 10.000 metri a vincere tra l’82 e l’84 la medaglia d’oro agli Europei, ai campionati del mondo e ai Giochi olimpici, presenta l’edizione 2023 della “Barabina Run” che si svolgerà sabato 14 ottobre. Una festa di sport, di sano agonismo e, insieme, di amicizia e solidarietà. E una giornata da vivere (e da condividere) con tutta la famiglia.

Oltre alla gara vera e propria, che si snoderà attraverso i sentieri sopra la Cascina valmadrerese per complessivi 8 chilometri e mezzo, i piccoli runner potranno cimentarsi nella “BaraBaby”, una sfida su misura per loro suddivisa in quattro categorie: per i piccoli delle scuole materne, per i bimbi delle classi prima e seconda della primaria, per i più grandicelli di terza, quarta e quinta e per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Per loro verrà predisposto un suggestivo percorso di 400 metri tra i filari. La “BaraBaby” scatterà alle 14 (con iscrizioni il giorno stesso della gara presso Cascina don Guanella), mentre la partenza della “Barabina Run” avverrà alle 15 e sarà seguita alle 17 dalla cerimonia di premiazione e alle 18 dalla celebrazione della messa.

Quest’anno la competizione avrà una valenza e un significato ancora più particolari. La gara sarà infatti dedicata a Dario Santorelli, indimenticato educatore di “Casa don Guanella” e responsabile del Centro educativo diurno della stessa comunità di via Amendola, scomparso prematuramente nel gennaio di quest’anno.

Una festa per tutta la famiglia, si è detto, quella di sabato 14 ottobre. Fin dal mattino alle 11 sarà infatti possibile andare alla scoperta del meraviglioso mondo della Cascina partecipando a un itinerario di teatro e cantastorie a cura di Giorgio Galimberti. Da mezzogiorno pranzo in famiglia a prezzi popolari, prima che i riflettori si accendano sulla “Barabina Run” e sulla “BaraBaby”.

Alla giornata di festa saranno presenti due ex grandi campioni del ciclismo: Cadel Evans e Claudio Chiappucci. E a dare ulteriore prestigio alla manifestazione ci sarà anche Alberto Cova.