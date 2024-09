Basket DR1. Calolzio Ok, Civatese ko

Nessun problema per Calolzio contro Cabiate

Un brutto primo quarto costa la partita alla Civatese

OLGINATE – Ottimo esordio per un’incerottata WBT Calolziocorte. Nonostante le assenze di Simone Paduano, Stefano Radaelli e con Martino Rusconi in panchina da spettatore non pagante, i lecchesi non hanno avuto problemi a superare la Pall. Cabiate.

Fin dal primo quarto la formazione di coach Ivano Perego prende in mano le redini del gioco, con glio ospiti che non sembrano poter contrastare la fisicità dei lecchesi.

La partita viene controllata dalla WBT fino alla metà del terzo quarto quando , dopo uno scontro fortuito di gioco che vede gli ospiti perdere un giocatore, Cabiate di sveglia.

Dal 44-25 i comaschi accorciano fino a una dozzina di punti di svantaggio, con Calolzio che molla un po’ nel finale di partite, pur non rischiando nulla.

La Carpe Diem vince col punteggio di 64-49. Miglior marcatore Samuele Longhi a quota 15 punti.

“È stata una partita sporca, con tante interruzioni – dichiara coach Perego – sono contento: quando abbiamo l’interruttore acceso le cose le facciamo in maniera corretta e in difesa siamo un muro. Se stacchiamo la spina diventiamo leziosi e se si abbassa l’intensità diventa più difficile stare in partita”.

WBT CALOLZIOCORTE – PALL. CABIATE 64-49

PARZIALI: 16-7; 37-22; 50-32

CALOLZIOCORTE: Galli 8, Meani , Longhi 15, Butti 12, Combi 9, Casati 6, Crippa 5, Meroni 4, Garota 3 , Mazzoleni 2, Rusconi n.e; Marchesi n.e. All. Perego.

CIVATE – Non inizia nel migliore dei modi il campionato dell’Edilcasa Civatese. I grigiorossi perdono in casa contro Rovello, in una gara dove hanno sempre inseguito.

L’inizio per i lecchesi è durissimo, con soli quattro punti segnati nella prima frazione (4-16). La Civatese prova a rimettersi in pista, ma gli ospiti difendono il vantaggio acquisito fino a metà gara (24-38).

Nella ripresa gli uomini di coach Marco Pozzi riescono a ridurre lo svantaggio, arrivando a soli sei punti da recuperare nell’ultimo quarto, ma non oltre.

Il tabellone finale segna una sconfitta col punteggio di 60-68. Inutile la buona prova offensiva di Filippo Tentori, autore di 14 punti.

“Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che arriva dalla C – dichiara coach Pozzi – abbiamo pagato il loro ritmo e la loro intensità nel primo quarto , ma siamo stati bravi a restare attaccati nonostante il meno 20”.

EDILCASA CIVATESE – ROVELLO 60-68

PARZIALI: 4-16; 24-38; 43-52

CIVATE: Tentori 14, Rotta 11, Lomasto 8, Minari L. 7, Maver 6, Bianchi 5, Minari S. 3, Galli 3, Negri 2, Castagna 1, Brusadelli, Iuculano. All. Pozzi.