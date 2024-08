Basket DR1. La Civatese si rinforza, presi Cala e Tentori

I giocatori rinforzeranno la prima squadra del Civitz

In arrivo anche i due Under Iuculano e Minari

CIVATE – L’Edilcasa Civatese del neo coach Marco Pozzi ha annunciato i colpi di mercato che faranno parte del roster per la stagione 2024/25. I nomi più interessanti sono quelli di Mathias Cala e Filippo Tentori.

Cala è una guardia di ventitré anni, prodotto delle giovanili della Carpe Diem Calolziocorte. Negli ultimi tre anni ha sempre giocato in DR1 – o nella vecchia Serie D – con le maglie dell’Autovittani Pescate e, lo scorso anno, della Tecnoadda Mandello. “Sono molto felice di far parte di un gruppo già solido, che si conosce da tempo – dichiara il giocatore – non vedo l’ora di iniziare questa stagione che sarà seria e con dei beigliobbiettivi. Sicuramente ci divertiremo”.

Tentori è un’ala di oltre 190 cm, classe 2002. Ha concluso il percorso giovanile nel Basket Galbiate e, dopo un campionato di Serie D con Pescate, ha giocato una stagione in Serie C alla Carpe Diem Calolzio. Lo scorso anno ha iniziato sempre a Calolzio, per poi tornare in DR2 a Pescate a stagione in corso.

“In questi tre anni senior ho vestito le maglie di Pescate e Calolzio, vedendo realtà diverse e facendo esperienze importanti – dichiara Tentori – sono entusiasta di fare parte del gruppo di Civate. Voglio mettere a disposizione della squadra l’energia che sento di avere per poter raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla società. Forza Civitz”.

Oltre ai senior, al roster sono stati aggiunti due giovani under, il playmaker Andrea Iuculano (2005) e l’ala Luca Minari (2007).