Basket DR1. Mandello liquida Tirano. Colpaccio Civatese in casa della prima

Una sontuosa Edilcasa Civatese vince in quel di Erba

LAGO – Sorridono le lecchesi nell’11^ giornata di ritorno del campionato di Basket Divisione Regionale 1.

Se la Tecnoadda Mandello di coach Spandrio la fa da padrona tra le mura amiche liquindando il Basket Club Tirano per 92 a 73, la l’Edilcasa Civatese di coach De Lazzari fa ancora meglio, andando a vincere sul campo della prima in classifica e vincendo per 69 a 63 sul campo della Casa della Gioventù Erba.

Una giornata da incorniciare per entrambe le formazioni, con Civatese che ora si trova al secondo posto in classifica con 30 punti a sole due lunghezze di distanza dalla vetta dove stazionano con 32 punti Casa della Gioventù Erba e Cucciago Bulls.