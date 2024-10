Basket femminile. La Starlight Valmadrera vince 47 a 31 contro la Sportiva Sondrio

La squadra si prepara per la sfida con Geas

“Sono le nostre ragazze a prevalere, conquistando così i due punti in palio”

SONDRIO – L’esordio nel campionato per la squadra U17 della società di Valmadrera si è svolto in Valtellina, dove ha affrontato la formazione del Sondrio. Con grande determinazione e impegno, le giovane atlete hanno conquistato un risultato positivo, dando il via a una stagione promettente.

Questo primo incontro non solo segna l’inizio della competizione, ma rappresenta anche un’importante opportunità per la squadra di costruire slancio e fiducia nei prossimi match.

“Le ragazze della Starlight U17 partono con slancio nel primo quarto, mostrando un’attenta difesa e un attacco efficace che porta a un totale di 22 punti. Tuttavia, il Sondrio non si arrende e rimane sempre in partita, mantenendo un distacco contenuto” spiegano dalla società.

In conclusione, la società afferma: “Alla fine, sono le nostre ragazze a imporsi, guadagnando così i due punti in palio. Ora è il momento di concentrarsi su sabato, quando affronteremo la quotata Geas“.

SPORTIVA SONDRIO 31 – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 47

Parziali: 9-22, 4-8, 12-7, 6-17

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Cerolini 1, Monticelli 4, Corti 3, Zaccone 9, Consonni 12, Provinciali 3, Longoni 2, Beretta 8, Anderbegani 5, Trezzi.