Una sfida alla portata della squadra valmadrerese, penalizzata però da alcuni infortuni

Le allieve di Stefano Zucchi sognano una vittoria in casa, ma dovranno prima vedersela con Pontevico, andato a segno nelle ultime tre partite

VALMADRERA – C’è voglia di ritornare alla vittoria e regalare un successo importante ai propri tifosi nelle file di Starlight Dogana Vecchia di Valmadrera, che giocherà in casa il prossimo turno di sabato 2 aprile contro Pontevico, squadra bresciana reduce da tre successi consecutivi, nella seconda fase del campionato di serie B di basket femminile, girone A.

Per il quintetto allenato da Stefano Zucchi si tratta di una partita importante in chiave classifica che, per quanto sia alla portata della squadra valmadrerese, non dev’essere presa sotto gamba, soprattutto considerando che gli ospiti hanno avuto la meglio nelle ultime partite su San Gabriele, Basket Femminile Milano e Gsqsa Milano.

Tutti trionfi contro formazioni di bassa classifica, ma capaci di sollevare alle stelle il morale del Pontevico, e con tutta probabilità farlo presentare in ottima forma per il match contro le allieve di coach Zucchi, che dopo aver portato a casa una vittoria contro Opsa Bresso hanno collezionato due insuccessi nelle ultime giornate di campionato, prima perdendo in casa contro Albino e poi sul campo del Giussano, rispettivamente terza e seconda in classifica del torneo.

A prescindere dagli ultimi risultati raggiunti da Pontevico, il coach Stefano Zucchi preferisce non abbassare la guardia: “Giochiamo contro una squadra più abbordabile rispetto alle tre affrontate nei turni precedenti, anche se non va sottovalutata sia per l’agonismo che la caratterizza, sia per gli infortuni subiti dai membri della Starlight, che non potrà contare su alcune giocatrici per questa sfida, come Marconetti lesionata alla caviglia e Ceccato non ancora in condizioni ottimali. Sono convinto che il gruppo risponderà nel migliore dei modi: non possiamo far altro che concentrarci e assorbire questa ulteriore botta, sperando che la fortuna ricominci a girare dalla nostra parte”.