Basket femminile, Starlight vince il derby lariano contro la Vertematese

La formazione di Valmadrera batte quella della Vertematese

E’ la terza vittoria consecutiva per la Starlight

VERTEMATE – Terza vittoria consecutiva per la compagine cestistica valmadrerese della Starlight, quintetto, che dopo la terza giornata di andata, mantiene l’imbattibilità nel campionato di serie C di basket femminile.

In campo venerdì sera la Starlight Valmadrera, con la compagine di coach Alberto Colombo, di scena sul campo della Vertematese in un derby lariano che ha proposto una bella sfida per circa trenta minuti di gioco, finché Silvia Bassani ha deciso di prendere in mano la situazione, e chiudere il match.

“La squadra è partita bene – spiega il coach – molto concentrata. Ci siamo portati sul 4-8 e 6-12. Brava la squadra di casa ad aumentare il pressing, mettendoci un po’ in difficoltà” . Primo quarto che si conclude 17-17.

“Nel secondo quarto alziamo il quintetto base, ma facciamo un po’ fatica a trovare realizzazioni dagli esterni”. Si va all’intervallo lungo sul 26-28

“Anche il terzo quarto (concluso 40-42) è molto equilibrato finché siamo noi ad alzare il ritmo della partita, a pressare alti, mettendo in grave difficoltà la compagine di casa. La Bassani prende in mano la situazione, e ben coadiuvata dalle compagne di squadra, troviamo il gap definitivo. Anche nei cambi- conclude Alberto Colombo- la Starlight ha qualcosa in più della Vertematese, ed alla fine, portiamo a casa la terza vittoria consecutiva, vincendo il match 49-59”

VERTEMATESE 49 STARLIGHT 59

Parziali: 17-17, 26-28, 40-42

Vertematese: Ortelli 10, Moltani 5, Bianchi 4, Cappi, Pozzi 10, Zameroni, Polvara , Rossoni 2, Redolfi 3, Prete 2, Cotti 11, Galli 2

Starlight: Fusi7, Orsanigo 6, Capaldo 6, Bassani 22, Scola, Adan 2, Oddo 4, Pasqualin, Casartelli 6, Riva, Mandonico 6.