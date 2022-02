Intervista alla capitana durante il turno di riposo previsto del calendario del campionato di serie B

VALMADRERA – Grazie al turno di riposo per il campionato di serie B di basket femminile, è l’occasione giusta per stilare un bilancio di questa stagione 2021-2022 della Starlight Dogana Vecchia di Valmadrera, compagine che arriva da un importante successo nel derby contro Costa.

Partiamo proprio da questa sfida, che in qualche modo, ha rilanciato in classifica (almeno sul piano del morale e delle intenzioni del gruppo) il quintetto di coach Zucchi. Lo facciamo coinvolgendo la capitana Martina Orsanigo.

Cosa ha significato per te e per la squadra la vittoria nel derby?

“Vincere il derby con Costa credo che sia stato importante prima di tutto per noi come squadra per ritrovare entusiasmo e sicurezza dopo la brutta prestazione con Canegrate. Successivamente per rimanere attaccate al gruppo centrale della classifica e mantenersi in posizione playoff”.

Ti aspettavi una classifica diversa da quella attuale?

“Sì mi aspettavo di avere 2/4 punti in più che abbiamo lasciato perdendo delle partite in cui avremmo di sicuro potuto fare di più essendo alla nostra portata”.

Cosa è mancato, secondo te, alla squadra?

“Credo che alla squadra sia mancata un po’ di fortuna visto gli infortuni di Ceccato che è il nostro playmaker e di Casartelli nel pacchetto lunghe. Di conseguenza è mancata un po’ di fluidità in attacco e le collaborazioni in difesa”.

Come giudichi, per adesso, la tua stagione?

“La mia stagione purtroppo non è stata molto costante: in alcune partite non sono riuscita a dare il massimo e far vedere le mie potenzialità. Dopo la partita di sabato il mio obiettivo è continuare su quella linea evidenziata nel derby”.

La partita che ricordi con maggior entusiasmo e convinzione?

“La miglior partita disputata è stata sicuramente quella di sabato nel derby con Costa”.

Quella che vorresti, in qualche modo, dimenticare?

“Le due partite meno appariscenti sono state di sicuro le partite con Canegrate dove in entrambi i casi non siamo riusciti ad esprimere il mio, ed il nostro, potenziale”.

Dove può arrivare la Starlight?

“L’obiettivo principale della Starlight Dogana Vecchia è rimanere in zona playoff e cercare di giocarci tutte le nostre carte in seguito”.

Dove può, e vuole, arrivare Martina Orsanigo?

“Il mio obiettivo è arrivare il più in alto possibile a livello di squadra e a livello individuale senza avere rimpianti”.

Chiudiamo con il tuo giudizio sul coach Zucchi

“Sul coach ho un giudizio sicuramente positivo perché è riuscito a mettere insieme una squadra nuova e portarci ad una vittoria come quella di sabato”.