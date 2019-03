L’Edilcasa vince il derby contro l’Autovittani Pescate

Sconfitte esterne per Mandello e Vercurago

CIVATE – L’Edilcasa Civatese approfitta della sconfitta di Mandello e, battendo nel derby casalingo l’Autovittani Pescate, torna al primo posto solitario in classifica.

Pescate si presenta al PalaCivitz forte di una buona striscia positiva – quattro vittorie negli ultimi cinque match – costringendo i padroni di casa al pareggio alla fine del primo tempo (36-36).

La ripresa vede la Civatese iniziare col piglio giusto e prendere subito un vantaggio attorno alla doppia cifra che Pescate non riuscirà a colmare nell’ultima frazione.

Il tabellone finale indicherà una vittoria per la formazione grigiorossa col punteggio di 71-63. Ottime le prestazioni di Andrea Corti (Civatese) e Simone Butta (Pescate), autori rispettivamente di quindici e quattordici punti.

“”Fisicamente abbiamo subito tutta partita perché loro hanno molti più chili di noi – dichiara coach Marco Brusadelli a fine gara – Siamo però stati bravi a colpirli in uno contro uno, tirando poco da 3.La difesa della seconda parte della partita ha fatto la differenza.”

Coach Luca Lorenzon elogia sia i suoi giocatori che gli avversari. “Bella partita, combattuta fino a metà del terzo quarto, quando loro hanno dimostrato perché sono primi in classifica, cambiando marcia e ottenendo l’allungo decisivo. Abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo nei momenti decisivi, ma abbiamo disputato comunque una buona gara.”

EDILCASA CIVATESE – AUTOVITTANI PESCATE 71-63

PARZIALI:18-18, 36-36. 57-49, 71-63

CIVATE:Corti 15,Valsecchi 14,Galli 13,Castagna 12,Panzeri 7,Consonni 4,Negri 2,Castelletti 2,Bosso 2,Huertas Maggi Capovilla. All. Brusadelli.

PESCATE:Mazzieri 7, Butta 14, Radaelli, Puglisi 10, Mencarelli 1, Gatti 10, Rotta 13, Nasatti 5, Galli, Brusoni, Longhi 1, Maver 2. All. Lorenzon

SONDRIO – Una Tecnoadda Mandello sprecona lascia sul campo di Sondrio un foglietto rosa che, guardando il tabellone a inizio terzo quarto, sembrava già andare in direzione lecchese.

Il primo tempo non vede nessuna delle due formazioni prevalere in maniera netta, coi lecchesi che comunque vanno al riposo con un rassicurante vantaggio (27-34).

Nella ripresa è la Tecnoadda a farsi trovare pronta sulla linea dello start: un inizio bruciante consente ai lecchesi di sfiorare i venti punti di vantaggio. Sondrio non molla, rientra col tiro da oltre l’arco e approfitta del calo mentale dei lecchesi, incapaci di gestire il vantaggio.

Nel convulso finale sono i padroni di casa ad avere la meglio, chiudendo il match sul punteggio di 70-65.

“Siamo dei polli – dichiara coach Marco Pozzi a fine gara – non si può arrivare al più diciotto e poi perdere. C’è da lavorare sul piano mentale, perché non è la prima volta in stagione che non riusciamo a chiudere partite già vinte.”

SPORTIVA SONDRIO – TECNOADDA MANDELLO 70-65

PARZIALI:17-22, 27-34, 45-51, 70-65

SONDRIO:De Gianni 2, Triulzi 3, Camagni, Bissoni n.e, Pentchev 10, Benvenuti 23, Orsi 16, Bazzi 10, Stefanelli 4, Bravo 2, Greco. All. Caponetti

MANDELLO:Tavola, Paduano 2, Balatti 2, Radaelli 13, Motta R. 6, Melzi 7, Papa Niang 2, Crippa 2, Anghileri 14, Zucchi, Marrazzo 17. All. Pozzi

TREVIGLIO – Un’incerottata Medinmove Vercurago smarrisce la via del canestro dopo un ottimo primo quarto, lasciando spazio alla SBT Treviglio nei restanti tre.

La Medinmove si presenta in terra orobica senza Ghirlandi, Perillo e gli squalificati Lomasto e Colombo. Con un roster ridotto all’osso la squadra lecchese riesce comunque a partire in maniera incredibile, mettendo alle corde gli avversari dopo un primo quarto quasi perfetto (8-20). A partire dalla seconda frazione la partita si ribalta completamente: Vercurago smarrisce completamente la via del canestro – diciassette punti segnati nei restanti trenta minuti! – e perde col punteggio di 45-37.

“Abbiamo fatto il massimo – dichiara coach Michele Monti – con le rotazioni così accorciate ai miei ragazzi non potevo certamente chiedere di più.”

SBT TREVIGLIO – MEDINMOVE VERCURAGO 45-37

PARZIALI:8-20, 19-22, 35-28, 45-37

TREVIGLIO:Erba R. 2, Erba F., Taormina, Pirrone 1, Badoni 12, Invernizzi 10, Grioni, Pinotti 4, Beretta 4, Tadolti 5, Codevilla 7, Resmini. All. Braga

VERCURAGO:Ratti 9, Marchesi 3, Colosimo 9, Allevi 12, Todeschini 4, Comi, Molgora, Cianci. All. Monti