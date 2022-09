Basket. Serie D. Venerdì l’esordio per Pescate e Civatese

I pescatesi giocheranno in casa contro Cadorago

Civatesi attesi sul campo della Pallacanestro Cabiate

LECCO – Venerdì 30 ottobre comincerà ufficialmente il campionato di Serie D lombardo. Presenti al via L’Autovittani Pescate e L’Edilcasa Civatese, inserite nel girone Rosso.

L’Autovittani Pescate avrà la possibilità di cominciare subito col favore del pubblico amico della palestra di Malgrate. Avversario di serata sarà la Doppio Malto Cadorago, formazione sulla carta tra le migliori del girone. La squadra di coach Davide Figini dovrà riscattare la “scoppola” presa una settimana fa in amichevole dall’Edilcasa Civatese. Palla a due alle 21.15.

In contemporanea, ma sul campo della Pallacanestro Cabiate, inizierà la sua stagione anche l’Edilcasa Civatese del neo coach Fausto De Lazzari. I grigiorossi hanno disputato due amichevoli in stagione, perdendo di una quindicina di punti contro Mandello (CSilver) e vincendo contro Pescate di trenta, in un match in cui la squadra avversaria si presentò senza playmaker.

Il regolamento della Serie D 2022/23 sarà piuttosto ingarbugliato, in vista della revisione dei campionati il prossimo anno. La stagione regolare si concluerà il 21 aprile 2023. Delle 14 squadre nel girone, le prime due andranno ai play-off Gold, le ultime due retrocederanno in Promozione e le restanti dieci parteciperanno ai play-off Silver.

In totale saranno solo due le squadre che otterranno la promozione in Serie C – delle dodici che parteciperanno ai play-off Gold – mentre ben quarantadue, su ottantaquattro totali, quelle che retrocederanno in Promozione. Perderanno la categoria le perdenti dei play-off Silver, assieme alle retrocesse al termine della regular season.