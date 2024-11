Basket Serie DR1. Erba “indigesta” per la Civatese

Lecchesi battuti di oltre trenta punti (79-43)

Quarta sconfitta di fila per i ragazzi di coach Marco Pozzi

ERBA – Il momento nerissimo per l’Edilcasa Civatese non accenna a terminare. I ragazzi di coach Marco Pozzi sono stati letteralmente spazzati via in casa del Le Bocce Erba, perdendo con oltre trenta punti di scarto.

La formazione grigiorossa si presenta al PalaErba con una striscia aperta di tre sconfitte consecutive, contro una delle squadre più in forma del campionato. Il match sostanzialmente dura meno di un quarto, perché la squadra di casa ha già quasi dieci punti di vantaggio dopo altrettanti minuti (21-13).

Nella seconda frazione la Civatese cola a picco e Erba può andare negli spogliatoi col doppio dei punti degli avversari (49-25).

Sulla ripresa, poco da dire. I lecchesi cercano di limitare il passivo, perdendo comunque con oltre trenta punti di scarto (79-43).

LE BOCCE ERBA – EDILCASA CIVATESE 79-43

PARZIALI: 16-15; 29-30; 42-38

CIVATE: Galli 9, Tentori 8, Corti 6, Bianchi 6, Brusadelli 4, Minari S 3, Lomasto 3, Iuculano 2, Rotta 2, Castagna, Minari, L.Maver. All. Pozzi.