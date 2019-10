Basket SerieD. Brutta giornata per le lecchesi

Pescate perde a Nibionno

Civatese sconfitta sulla sirena dalla Caluschese

NIBIONNO – Non basta una buona prova del lungo Paolo Nasatti all’Autovittani Pescate per espugnare il campo di Nibionno. La squadra di casa approfitta dell’ottimo Andrea Corbetta e ottiene la prima vittoria stagionale.

Nel primo tempo la gara tra le due formazioni è combattuta. Pescate si fa preferire e va al riposo sul punteggio di 24-26.

Nella ripresa sono i padroni di casa a girare la gara come un calzino. La squadra di coach Testa è brava ad approfittare di un ottimo terzo quarto – parziale di venti a dodici – per ribaltare il match e sigillarlo nell’ultima frazione, vincendo col punteggio di 64-54.

“Faccio i complimenti a Nibionno – dichiara coach Antonio Jesu – era una partita alla nostra portata, ma abbiamo pagato troppe ingenuità nel secondo tempo. Oggi i lunghi hanno fatto una buona partita, ci sono mancati i punti dei piccoli.”

BASKET NIBIONNO – AUTOVITTANI PESCATE 64-54

PARZIALI: 8-12, 24-26, 44-38

PESCATE: Mazzieri 3, Motta 2, Fargetta, Dokka 3, Santoro 3, Colombo 6, Rota 9, Nasatti 16, Paganoni, Longhi 10, Ghislanzoni, Polvara 2. All. Jesu

CALUSCO D’ADDA – Un tap-in sulla sirena di Grieco condanna l’Edilcasa Civatese alla prima sconfitta stagionale, subita sul campo della Polisportiva Caluschese.

Dopo un primo quarto piuttosto attendista, chiuso in pareggio a quota dieci, l’Edilcasa prova a prendere il possesso della gara nella seconda frazione, senza riuscirci con convinzione.

La ripresa riparte in perfetta pairtà (30-30) ma, con Daniele Castagna in panchina per problemi di falli, è la Caluschese a cercare l’allungo. I bergamaschi chiudono il terzo quarto avanti di cinque (44-39), i grigiorossi reagiranno nell’ultima frazione e la gara che prende la via dei tempi supplementari.

All’over time non basta un vantaggio di tre punti al Civitz, la Caluschese impatta da tre e sigilla col tap.in di Grieco, vincendo col punteggio di 66-64-

Coach Marco Brusadelli prende la sconfitta con filosofia “Abbiamo avuto più occasioni per vincere questa partita ma non ci siamo riusciti. Purtroppo é la pallacanestro, i nostri obiettivi non cambiano”

POL. CALUSCHESE – EDILCASA CIVATESE 66-64 d.t.s.

PARZIALI: 10-10, 30-30, 44-39, 52-52

CIVATE: Castagna D. 18, Panzeri 14, Corti 8, Maver 7, Castelnuovo 6, Galli 6 ,Capovilla 2, Castelletti 2, Negri 1 , Brusadelli , Castagna P. All. Brusadelli