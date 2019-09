Basket. Torneo del cuore. Civatese in finale, Vercurago battuta

I Civatesi hanno la meglio su Tavernerio

Vercurago si inchina ai padroni di casa di Inverigo

INVERIGO – Sabato 28 settembre si sono giocate le semifinali del “Torneo del cuore”, organizzato dall’Associazione Sportiva Pallacanestro Il Gigante di Inverigo. In campo anche due formazioni lecchesi: L‘Edilcasa Civatese e la Medinmove Vercurago.

Nella prima semifinale sono scesi in campo i grigiorossi di coach Marco Brusadelli contro il Basket Tavernerio. La Civatese si presenta a ranghi ridotti – fuori Castelnuovo, Consonni e Capovilla – ma nonostante ciò riesce a portare a casa la vittoria grazie all’ottima prova di Fabio Panzeri. L’Edilcasa la porta a casa solo nel finale grazie alla freddezza ai tiri liberi, chiudendola col punteggio di 67-60.

L’altra semifinale tra Vercurago e Inverigo di amichevole aveva molto poco. Dopo meno di due minuti gli arbitri hanno espulso Figini e Caggio, a seguito di un parapiglia. La formazione comasca ha fatto valere la grande esperienza del proprio roster (64-52), dopo che il primo tempo di era concluso in sostanziale equilibrio (32-30).

Per i giovani coguari il miglior marcatore è stato il diciassettenne Combi, autore di quattordici punti. Dodici per Matteo Cazzaniga.

Domenica 29, alle ore 18.00, la finalina per il terzo posto tra Vercurago e Tavernerio. Alle ore 20.00 la finale tra i padroni di casa di Inverigo e la Civatese.