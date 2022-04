Basket. Un’altra vittoria per il quintetto dalla Dogana Vecchia Valmadrera

VALMADRERA – Sabato sera il quintetto della Dogana Vecchia Valmadrera di coach Stefano Zucchi, ha compiuto un importante passo in avanti in chiave salvezza, superando con autorità, e merito, la compagine brianzola dell’Usmate formazione decisamente alla porta della squadra valmadrerese. Una vittoria netta per le locali con il match che si è concluso 58-32.

Una partita comunque decisa all’ultimo quarto, con Valmadrera che infila un parziale di 20-2. Fra l’altro è stata anche una settimana particolare per il tecnico della Dogana Vecchia, considerato il fatto che il coach, non ha potuto avere a disposizione, due pedine importanti come Marconetti e Ceccato.

“Sinceramente non so dove le mie ragazze riescano a trovare le risorse per fare partite così – spiega il coach -. Arriviamo da 15 giorni di stop con gli ultimi tre allenamenti senza Marconetti e Ceccato, e quindi mai in dieci ragazze in palestra. Eppure contro Usmate, le ragazze si sono fatte trovare pronte tutte e in palla. Una bella vittoria anche per il morale. Non dobbiamo adesso commettere l’errore di rilassarci, cambiando le regole e non essendoci più i playoff, per noi la salvezza e quindi il sesto posto sono sempre il nostro obiettivo primario. La squadra è molto concentrata e motivataconclude Stefano Zucchi- ed ogni qualvolta riesco sempre ad avere delle importanti risposte dal

gruppo. Tutto ciò è gratificante”.

Due punti che valgono tanto, in una serata dove nel tabellino ci sono anche tre giocatrici in doppia cifra. Altri due punti in cascina, quindi, conquistati dal quintetto valmadrerese, che si appresta ad affrontare tre sfide decisamente alla propria portata contro Brignano, ma soprattutto Brescia e Fanfulla. Un finale di stagione decisamente in crescendo per la formazione valmadrerese del presidente Pino Scelfo.

STARLIGHT VECCHIA DOGANA 58

ASD USMATE 32

Parziali: 12-9, 14-11, 12-10, 20-2

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 12, Panzeri 8, Airoldi 7, Levi, Allevi 5, Colombo,

Oggioni, Adan 4, Marconetti, Frigerio 11, Ceccato 11.

ASD Usmate: Discacciati 3, Zucchetti, Mariani M., Mariani C. 17, Meroni 5, Monteleone,

Moro 2, Penati 3, Maffioletti, Minelli 2, Urru