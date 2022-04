Ciclismo. Simone Panzeri, esordio nel mondo delle ultracycling

L’ex cestista ha partecipato alla Race Across Italy

17° posto conquistato su circa cinquanta ciclisti

SILVI (TE) – Il civatese Simone Panzeri ha fatto ieri il suo esordio nelle gare federali di ciclismo ed è partito col botto, partecipando a una “ultracycling”. L’ex cestista – con trascorsi tra Civatese e Mandello – ha partecipato alla “Sprint challenge” della Race Across Italy, dove la parola sprint è puramente eufemistica, visto che si tratta di una gara di circa 300 km.

Panzeri ha preso il via in categoria “solo – non supportato”. Partito alle ore 8.30 da Selvi (Te), ha concluso la sua gara dopo quasi tredici ore (12h54′). Il civatese è stato penalizzato da un problema al GPS che l’ha costretto a percorrere 7 km più degli altri, perdendo una buona mezz’ora. Il tempo conclusivo gli è valso il 17° posto assoluto, su circa 50 atleti.

“Ho iniziato con una ultracycling breve. L’idea è nata a dicembre, una volta scoperto questo mondo di gare su lunghe distanze. Mi sono allenato per quattro mesi con costanza sulle strade di casa. Per me è stata un’esperienza meravigliosa, sia a livello sportivo che panoramico. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questi mesi, la mia famiglia e i miei amici. Penso proprio che quest’esperienza non sarà l’ultima in questa tipologia di gare” dichiara Panzeri.