Il Tennis Tavolo Valmadrera incassa due sconfitte nel weekend

Valmadrera non trova la vittoria contro il Cernusco e a Bergamo

VALMADRERA – Due sconfitte inaspettate per le squadre del Tennistavolo Valmadrera in questo fine settimana. In serie D1 la formazione valmadrerese ha perso contro quella di Cernusco, mentre in serie D3 è arrivata la sconfitta contro l’Olimpia Bergamo.

I RISULTATI

CAMPIONATO SERIE D1

INCONTRO: LIBERTA CERNUSCHESE – TT VALMADRERA 5-4

Giocatori TT Valmadrera: Ambrogio Brambilla, Roberto Brambilla, Michele Fumagalli

Note: Vittorie di Roberto Brambilla (3) e Ambrogio Brambilla

CAMPIONATO D3

INCONTRO: OLIMPIA BERGAMO – TT VALMADRERA squadra B 5-3

Giocatori TT Valmadrera: Sergio Crippa, Stefano Fontana, Giancarlo Colesanti, Luca Colesanti

Note: Vittorie di Stefano Fontana (2) e Sergio Crippa

Foto allegata