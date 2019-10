Sfida in famiglia per il TT Valmadrera. La squadra B vince per 5-2

Settimana di stop per i campionati di tennistavolo

Anticipata la partita tra le due squadre del TT Valmadrera di serie D3

VALMADRERA – Un’altra giornata di impegni sportivi per i pongisti dell’Asd TT Valmadrera. Fermi i campionati, come prevede il regolamento, è stata anticipata la partita tra le due squadre di Valmadrera nel girone BG/LC della serie D3.

Nella sfida “in famiglia” a trionfare è la squadra “B” contro la squadra “A” per 5-2. Vittorie nel doppio Spaziante/Corti e nel singolo per Bonaiti (due), Melchiorre e Rocca per la squadra “B”. Vittorie di Amati e De Angelis per la squadra “A”.