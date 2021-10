Starlight Valmadrera, debutto amaro nel campionato di serie B

La compagine di coach Stefano Zucchi si arrende sul campo del San Gabriele

La Starlight ha commesso qualche errore di troppo in fase conclusiva

VALMADRERA – Amaro debutto nel campionato di serie B di basket femminile per la SLS Starlight Valmadrera, con la compagine di coach Stefano Zucchi, che si arrende 54-46 (20-13, 32-27, 42-35) sul campo del San Gabriele. Domenica pomeriggio è scattato il campionato di serie B di basket femminile, per le valmadreresi del coach Stefano Zucchi, con la Starlight impegnata, a Milano (ore 18) sul campo del San Gabriele.

Un debutto decisamente difficile per le nostre ragazze. Le locali hanno dimostrato maggiore

convinzione nei reparti, e maggiore incisività in fase offensiva, trovando subito dei canestri

importanti. Bisogna rimarcare la buona prova della difesa locale. La Starlight ha commesso qualche errore di troppo in fase conclusiva, ed una mancanza di lucidità nei momenti cruciali del match, effettuando anche delle conclusioni al tiro troppo affrettate.

“Partita difficile per la Starlight. Il motivo perché la squadra ha pagato molto l’aggressività delle locali. La squadra ha pagato molto la determinazione delle locali. Abbiamo commesso degli errori, non c’è dubbio, e siamo mancati al tiro. La percentuale al tiro è decisamente basso – ha detto coach Zucchi -. Mi aspettavo un’altra partita ma questo deve far riflettere molto le ragazze. Il campionato di serie B è molto impegnativo e difficile e non possiamo concedere nulla alle avversarie. In settimana studieremo molto questa partita. C’è molto da lavorare”.

SLS Starlight Valmadrera: Orsanigo 13, Panzeri, Airoldi 3, Levi, Allevi 9, Maricondi, Colombo, Ceccato 5, Oggioni 4, Adan 2, Frigerio 2, Casartelli 2, Marconetti 6.