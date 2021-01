Il presidente Scelfo: “Il direttivo non è propenso a portare avanti una stagione a rischio”

VALMADRERA – A partire dal 1 febbraio, rispettando tutte le normative Covid, anche le formazioni cestistiche del campionato di serie B femminile riprenderanno gli allenamenti in maniera costante e continua, ma la società guidata dal presidente Pino Scelfo ha deciso “a malincuore” di non far ripartire l’attività sportiva.

Se da febbraio sarà possibile allenarsi, da marzo potrebbero ripartire i vari campionati. Una prospettiva che però non vuole prendere in considerazione la compagine valmadrerese del presidente Pino Scelfo.

Proprio il presidente, a tal proposito, dichiara: “Indubbiamente è una bella notizia. Ma il sottoscritto, giustamente, deve ascoltare anche il proprio direttivo ed anche le ragazze della prima squadra. C’è stata una riunione tramite piattaforma con la prima squadra e le giovanili per analizzare la situazione. In settimana sono giunte le risposte personali (singolarmente) della serie B, il direttivo si è riunito in consiglio straordinario per valutare le risposte date e giungere ad una decisione, è emerso che il direttivo non è propenso a portare avanti una stagione a rischio, a singhiozzo, incerta“.

Quindi niente allenamenti e niente campionato.

il presidente Scelfo conclude: “Prendersi a carico una situazione di emergenza sanitaria di questa entità, che potrebbe avere altri risvolti, diventa difficile da gestire. In primis per la sicurezza delle persone e delle atlete. Ci sono delle situazioni molto particolari, ed umane all’interno del roster. Ragazze che stanno vivendo in casa, in prima persona, la grave situazione del Covid. Dobbiamo giocare a basket in maniera tranquilla e divertente. Bisogna giocare a basket con il giusto spirito agonistico. La stessa società ha pieno rispetto delle persone che fanno parte all’interno della Starlight, pertanto a malincuore si è deciso di non prendere parte al campionato e tanto meno di riprendere gli allenamenti di tutte le categorie”.