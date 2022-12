Starlight Valmadrera, vittoria sfiorata contro l’Edelweiss

Match equilibrato e intenso, ma a spuntarla sono le bergamasche

“Sfrutteremo la pausa per migliorare la finalizzazione a canestro”

VALMADRERA – Puntava a chiudere l’anno con una vittoria Dogana Vecchia Starlight di Valmadrera, risultato che per un soffio non è arrivato, nonostante la formazione di coach Stefano Zucchi abbia dato filo da torcere al quintetto orobico dell’Edelweiss. Un match equilibrato e intenso, con le bergamasche che nel terzo quarto, grazie ad una maggiore precisione al tiro, riescono a portarsi sul +6. Pronta la reazione delle locali anche se non è bastata per far arrivare la vittoria.

Nelle parole dell’allenatore Zucchi, non è mancata un po’ di recriminazione: “Peccato! Un vero peccato. C’è mancato veramente poco. Abbiamo fatto una super partita a metà: una difesa incredibile, situazione tattica studiata in settimana, con le ragazze che hanno eseguito e messo in pratica tutti gli adeguamenti difensivi programmati per

contrastare il loro pickand roll e la loro prestanza sotto canestro. Purtroppo la fase offensiva ha premiato la fisicità di Albino, e questo ha un po’ impaurito le nostre finalizzazioni a canestro. Dobbiamo assolutamente migliorare le percentuali, e con questa sosta lavoreremo molto in tal senso, anche se pure le occasioni contano. Devo assolutamente recriminare un fischio arbitrale che ha permesso a Marconetti di vedersi un canestro importante per la partita e per l’esito del match”.

RISULTATI

STARLIGHT VECCHIA DOGANA 46 – EDELWEISS ALBINO 48

Parziali: 13-12, 10-11, 9-15, 16-12

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 8, Panzeri 3, Airoldi, Levi ne, Allevi 2, Galli ne,

Buscema 8, Oggioni, Fumagalli 2, Marconetti 9, Frigerio 10, Ceccato 4.