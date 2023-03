Tennistavolo, Valmadrera si aggiudica il campionato provinciale CSI

Il campionato Csi di tennistavolo ai ‘padroni di casa’ del TT Valmadrera

Otto società hanno partecipato per un totale di cento giocatori

LECCO – Si è concluso oggi, domenica, il campionato provinciale CSI di tennis tavolo, a cui hanno partecipato complessivamente 8 società per un totale di 100 atleti, suddivisi in 8 categorie in 4 tappe disputate tutte presso la palestra dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, sede degli allenamenti del Tennistavolo Valmadrera.

Proprio la società ospitante è risultata vincitrice del campionato, precedendo Csi Morbegno e Oratorio Sansone. Risultato che riprende la serie di vittorie interrotta solo dal periodo pandemico che ha fermato i campionati. Ad esclusione della categoria Disabili, il TT Valmadrera ha partecipato a tutte le altre 7 categorie.

Nelle diverse categorie i vincitori della prova sono stati:

Ragazzi – Giorgio Lange (TT Valmadrera),

Giorgio Lange (TT Valmadrera), Allievi – Riva Riccardo (CSI Morbegno)

Riva Riccardo (CSI Morbegno) Juniores – Rolle Riccardo (Oratorio Sansone),

Rolle Riccardo (Oratorio Sansone), Open Femminile – Lecce Maria Santa (Oratorio Sansone),

Lecce Maria Santa (Oratorio Sansone), Open Maschile – Stefano Fontana (TT Valmadrera),

– Stefano Fontana (TT Valmadrera), Open A – Michele Fumagalli (TT Valmadrera),

Michele Fumagalli (TT Valmadrera), Open B – Brambilla Roberto (TT Valmadrera)

Sono diventati Campioni Provinciali, Stefano Anghileri nella cat. Juniores, Stefano Fontana nella cat. Open M e Ambrogio Brambilla nella Cat. open A.

Piazzamenti invece nella cat. Ragazzi vinta da Riva Raffaele del CSI Morbegno, dove sono arrivati nell’ordine 2° Leonardo Colombo, 3° Giorgio Lange, 4° Andrea Salini (cat giovanissimi) 5° Matteo Peccati.

Piazzamento anche di Michele Fumagalli 2° nell’Open A. 2° classificato anche Roberto Brambilla nell’Open B.

Hanno vinto la cat. Allievi Gennaro Belfiore dell’Oratorio Sanasone; la cat. Open Femminile Lecce Maria Assunta dell’Oratorio Sansone, la cat. Open B Michele Baragetti della Lib. Cernuschese.