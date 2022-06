Il settore calcio ha già definito tutte le squadre e i ruoli della Scuola dedicata ad Alessandro Sampietro

La stagione al via con l’Orange Summer Camp di calcio e pallavolo

VALMADRERA- La Polisportiva Valmadrera è già pronta per la nuova stagione 2022/2023, soprattutto per quanto riguarda il settore del calcio, che ha già definito tutte le squadre che parteciperanno ai campionati e tutti i ruoli sia tecnici che dirigenziali.

La 31^ edizione della Scuola Calcio, dedicata alla memoria del giocatore e allenatore Alessandro Sampietro, sarà sempre all’oratorio di Valmadrera, con Fabio Cardinio come nuovo responsabile (allenatore UEFA B ed ex attaccante del Lecco in serie D).

La Scuola detiene un percorso di crescita nel calcio che copre tutte le annate e permette una continuità sportiva all’interno della Polisportiva: presenta, infatti, ben 11 squadre iscritte ai vari campionati FIGC e CSI, dai piccoli calciatori del 2014 fino agli Allievi, agli Juniores e alla Prima Squadra.

Greta Anghileri sarà il nuovo Responsabile Tecnico del Settore giovanile, continuando l’ottimo lavoro portato avanti in questi anni da Fabio Corti, che nonostante abbia lasciato l’incarico, rimarrà comunque come Consigliere e Allenatore in Polisportiva. Greta Anghileri, crescita in Polisportiva, è laureata in Scienze motorie e con un master universitario sulla preparazione atletica nel calcio. Porterà le sue competenze innovative e moderne sul campo, acquisite con diverse esperienze in società sportive di primo piano come la Milan Accademy.

Per tutte le squadre sono stati individuati allenatori e dirigenti ed in particolare

è stato confermato l’intero staff della Prima Squadra pronta ad affrontare per la

prima volta nella storia della Polisportiva il campionato di Prima Categoria. A

partire dall’allenatore Gigi Gatto, dal preparatore dei portieri Ivan Frigerio al

massaggiatore Jacopo Dell’Oro.

La stagione quindi partirà con l’Orange Summer Camp di Calcio e di Pallavolo a fine agosto/inizio settembre per i bambini e le bambine delle annate dal 2016 al 2010 per il calcio e dal 2016al 2009 per il volley.

Tutte le informazioni sui Camp sono reperibili sulla pagina FaceBook della Polisportiva Valmadrera 1974 o rivolgendosi a Greta Anghileri (345.2234429) per il calcio e ad Alessia De Capitani (331.9252120) per il volley.