La Vertical Kilometer da Valmadrera al Monte Rai

E’ la sfida organizzata sabato pomeriggio dall’Osa

VALMADRERA – Protagonista la corsa in montagna questo sabato a Valmadrera dove l’OSA ha organizzato la seconda edizione di VK70, la vertical a cronometro individuale che ha visto la partecipazione di circa duecento sportivi.

Partenza da Frazione Trebbia (253 mt) e arrivo in vetta al Monte Rai (1259 mt) percorrendo il sentiero n. 1 “Lucio Vassena”, per una lunghezza di circa 3300 metri.

Una sfida vinta da Marcello Ugazio, runner della Sport Project Vco con un tempo di 36:45. Secondo posto per Alex Oberbacher (37:22) del Team Crazy e terzo Daniele Fontana (38:02) team Scarpa-Karpos.

La prima classificata al femminile è Chiara Giovando (45:00) dell’ASD Pegarun, secondo posto per Martina Brambilla (46:17) del Team Pasturo, terza Martina Cumerlato (48:32) in corsa per Team La Sportiva.

Al GS Orobie il premio di migliore squadra con un tempo complessivo di 2:08:06