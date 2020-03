Annullato il Grignone Vertical Extreme, ora si guarda alla ZacUp

Deciso l’annullamento del Grignone Vertical Extreme

Il Team Pasturo si prepara alla tappa della Skyrunning World Series

PASTURO – Obiettivo ZacUp. In vista della grande classica di metà settembre, valevole come tappa di Skyrunning World Series, la “coppa del mondo” delle corse a fil di cielo, il Team Pasturo ha deciso di annullare il Grignone Vertical Extreme in programma il 30 maggio al fine di focalizzare energie e sforzi per l’evento clou di fine stagione.

“A inizio settimana il direttivo del Team Pasturo si è riunito, ovviamente in video conferenza, per fare il punto sulle manifestazioni 2020 – ha dichiarato il presidente del sodalizio lecchese Alberto Zaccagni -. All’unanimità abbiamo deciso di annullare il Grignone Vertical Extreme in programma a maggio e di posticipare l’apertura delle iscrizioni della ZacUp al 1° giugno. Al momento le priorità sono stare in casa e sperare che questa difficile situazione passi il prima possibile. L’appuntamento per la 5^ edizione del Memorial Antonietta è rinviato al 29 maggio 2021, nel frattempo noi lavoreremo per regalarvi una ZacUp possibilmente ancora più bella di quella 2020. Seguiamo le regole per tornare il prima possibile a correre sui nostri amati sentieri”.

I giorni da segnarsi in agenda sono 1 giugno (apertura iscrizioni) e 20 Settembre quando i 500 eroi della ZacUp avranno modo di cimentarsi sui tecnicissimi 27.5 km (2650 m di dislivello positivo) della super classica lecchese. Single track, verticalità, rocce calcaree e catene porteranno gli atleti ai 2410 della Grigna Settentrionale. Da lì una funambolica discesa sino al traguardo di Pasturo. I tempi da battere? Jean Baptiste Simukeka (2h49’21”) e Denisa Dragomir (3h12’50”).