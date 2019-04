Annullato quest’anno l’evento intitolato allo scomparso rifugista

Le alte temperature in quota hanno ridotto il manto nevoso.

BARZIO-Con grande rammarico i gruppi alpini di Barzio e Introbio annunciano l’annullamento della manifestazione sportiva ”Trofeo Andrea Rupani” staffetta alpina che avrebbero dovuto organizzare domenica prossima ai piani di Bobbio in collaborazione col Centro Fondo.

Natalino Arrigoni uno dei responsabili ha aspettato sino all’ultimo prima di alzare bandiera bianca.

“Abbiamo atteso fino a quasi alla fine per vedere se si riusciva a far disputare comunque la manifestazione in ricordo di Andrea, un caro amico che resterà nei cuori di chi l’ha conosciuto”.

“Purtroppo – continua Natalino – se dopo la nevicata della scorsa settimana eravamo abbastanza ottimisti, le successive giornate quasi estive, ci hanno costretti ad annullare l’evento sportivo, tutto confermato invece il resto del programma per commemorarne la memoria a partire dalla Santa Messa per poi finire col pranzo al rifugio Lecco.“