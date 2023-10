Campionato italiano Csi di corsa su strada, il Cs Cortenova è secondo

Vince l’Us 5 Stelle Seregnano, i valsassinesi del Team Pasturo quarti a un passo dal podio

Cinque titoli per i lecchesi: vincono Mirco Pellizzaro, Sofia Piazza, Federico Orlandi, Nicole Acerboni e Sara Buzzoni

AGORDO (BL) – Domenica mattina ad Agordo (BL) si è gareggiato per il Campionato nazionale Csi di corsa su strada, ben 573 atleti in gara dagli Esordienti fino ai Veterani B, 67 società tra cui 7 società lecchesi. Prima di iniziare le gare, si è svolta la cerimonia del Campionato Italiano con gli sbandieratori della città di Feltre, dal cielo sono scesi i parapendii, si è acceso il tripode e l’Inno Nazionale, con i saluti delle autorità.

Il via alle gare con gli Esordienti dove Mirco Pellizzaro vince tra i maschi. Tra le Ragazze tocca a Sofia Piazza, nei Cadetti primo Federico Orlandi. Nelle Seniores titolo a Nicole Acerboni, mentre Sara Buzzoni si veste di tricolore nella categoria Disabili intellettivo-Ralazionali Adulti. E non è ancora finita per i lecchesi che conquistano quattro secondi posti e due terzi posti. Nicola Spano e Lorenzo Guido nei Ragazzi 2° e 3° posto, Cristian Acerboni 2° posto per i Cadetti, Carlo Tagliabue 2° posto negli Allievi, Mattia Adamoli 2° posto negli Juniores e al 3° posto Maria Grazia Zuliani nelle Veterane B.

Cs Cortenova vince la classifica di società giovanile e il secondo posto generale

Per la classifica di società Giovanile vince il Cs Cortenova con 268 punti, al 2° posto Us 5 Stelle Seregnano con 252 punti e al 3° posto il Csi Atletica Colli Berici con 211 punti. Le nostre lecchesi concludono al 7° posto il Team Pasturo con 166 punti, al 26° la Pol Bernate con 16 punti, al 41° posto Premana con 32 punti, al 45° posto la Pol Bellano con 27° punti e al 48° posto l’Us Derviese con 20 punti.

L’Us 5 Stelle Seregnano vince la classifica di società

Per la classifica di società Assoluta vince Us 5 Stelle Seregnano con 301 punti, al 2° posto Usam Baitona con 228 punti e al 3° posto Atletica Agordina con 212 punti. Le lecchesi: al 4° posto Cs Cortenova con 173 punti, al 5° posto Team Pasturo con 166 punti, al 7° posto Us Derviese con 143 punti, al 13° posto Pol Bernate con 107 punti, al 34° posto Pol Bellano con 30 punti, al 37° posto Dilettantistica Premana con 27 punti e al 53° posto Gs Rogeno con 17 punti.

Nella classifica generale vince l’Us 5 Stelle Seregnano e davanti a Cs Cortenova

La classifica più ambita è quella generale (3 categoria Giovanile e 5 categorie Assolute) e vince l’Us 5 Stelle Seregnano con 553 punti, al 2° posto il Csc Cortenova con 441 punti e al 3° posto Csi Atletica Colli Berici con 325 punti. Le lecchesi: 4° posto Team Pasturo con 331 punti, al 14° posto Pol Bernate con 123 punti, al 19° posto Us Derviese con 163 punti (1+5), 40° posto Premana (2+2) con 59 punti, al 41° Pol Bellano (1+1) con 57 punti e al 65° posto Gs Rogeno (0+1).

Tutti i campioni italiani e i risultati dei lecchesi

Esordienti f: 1^ Sara Zucchelli (Atl Alto Garda e Ledro), 15^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 20^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 26^ Ginevra Piazza (Cs Cortenova), 29^ Elena Malugani (Cs Cortenova), 34^ Giulia Fazzini (Dilettantistica Premana).

