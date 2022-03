Campionato regionale Csi di corsa campestre, Cortenova davanti a Morbegno e Pasturo

Partecipazione quasi dimezzata, nella terza e ultima prova

Sei vittorie per i lecchesi, otto volte secondi e sei volte terzi

CASTEL GOFFREDO (MN) – Sarà stata la distanza, sarà stato il nuovo regolamento che premia di più la qualità piuttosto che la quantità, fatto sta che a Castel Gofferdo (MN) nella terza e ultima prova del campionato regionale Csi di corsa campestre, solamente 665 atleti hanno preso parte alle gare, numero di molto inferiore rispetto alle prime due prove dove si era superati i 1000 partecipanti.

Non cambia il copione nemmeno nella terza ed ultima prova, a issarsi in vetta alla classifica sono sempre loro, Cortenova, Morbegno e Pasturo finite nell’ordine nella classifica di giornata, 562 punti conquistati dai valsassinesi del Centro Sportivo Culturale (251 nel giovanile più 311 nell’assoluta), una manciata di punti dietro i diavoli rossi con 544 punti (298 del giovanile più 246 dell’assoluta), ancora Valsassina sul gradino più basso del podio, 527 i punti del Team (328 del giovanile e 199 dell’assoluta). Le altre lecchesi presenti vedono la Pol Bernate 5^ con 354 punti, Virtus Calco 14° con 206, Dilettantistica Premana 23^ con 92, Us Derviese 24^ con 80, Pol Pagnona 26^ con 70, Pol Bellano 34^ con 27, Gs Rogeno 37^ con 23 e Oratorio 2B 40^ con 16.

Sono saliti venti volte sul podio di giornata gli atleti lecchesi presenti, per Cortenova il maggior numero di podi ottenuti grazie alle due vittorie, quattro secondi posti e tre volte terzi; Pasturo ottiene tre vittorie e due secondi posti; una vittoria e un terzo posto per Calco; un secondo e un terzo posto per la Derviese e a completare la Pol Bellano con un secondo posto e la Pol Bernate con un terzo.

Dopo le premiazioni di giornata, quelle finali

Grosse sorprese nella premiazione finale tra le società, ma lasciamo ai lettori un pizzico di suspense e a breve uscirà un altro articolo interamente dedicato alle premiazioni conclusive sia individuali che di società, dove spiegheremo anche i meccanismi per il calcolo dei punteggi.

Rotta verso le finali nazionali di Fano

Archiviate le fasi provinciali e nazionali, ora si aspetta con trepidazione la data del 9 aprile, dove a Fano si svolgerà la fase finale, al sabato le gare individuali mentre alla domenica è in programma lo staffettone delle regioni, due gare al maschile e due al femminile, nella giovanile le categorie che vanno dagli Esordienti sino ai Cadetti in numero di 5 atleti in gara per società o per comitato, stesse modalità nell’Assoluta con gli atleti che vanno dagli Allievi sino ai Veterani B.

Di seguito tutti i podi di giornata