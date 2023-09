Coppa Italia NextPro di skiroll: Maria Invernizzi e Paola Beri protagoniste

Madre e figlia del Nordik Ski Valsassina guardano alla classifica finale

Ad Alfedena gara sprint in tecnica libera il sabato e domenica la mass start in tecnica libera

ALFEDENA (AQ) – Mancano solo 3 week-end di gare (6 prove) e sulla Coppa Italia NextPro di skiroll calerà il sipario. Dopo ben 22 tappe (4 scarti) a vincere la classifica finale sarà chi avrà il miglior punteggio. Maria Invernizzi e Paola Beri (figlia e mamma), entrambe del Nordik Ski Valsassina, sono rispettivamente al 2° e al 3° posto della classifica Assoluta, entrambe sono al primo posto di categoria: Maria per la Under 18 e Paola per la Master F2.

Sabato pomeriggio per la categoria Giovani/Seniores, vince Anna Maria Ghiddi con 27”2, al 3° posto Maria Invernizzi con 29”4 e Paola Beri al 6° posto con 33”1. Domenica mattina per la Giovani/Seniores si è gareggiato su 10km, vince ancora Anna Maria Ghiddi con 30’11”9, ma Paola è protagonista di una grande gara con 30’42”2, sfiora il podio Maria per il 4° posto e conclude con 31’43”2.

Prossime due gare saranno a Monte Bondone (Trento): sabato 7 la sprint in Tecnica Libera e domenica 8 ottobre la gara mass start in salita in Tecnica Classica.