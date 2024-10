Coppa Italia NextPro di skiroll: successo di Maria Invernizzi, Paola Beri seconda

XX Coppa Sci Club Capracotta, gare Mass Start in Tecnica Classica

La prossima settimana a Trento le ultime due tappe della Coppa Italia NextPro

CAPRACOTTA (IS) – Organizzata dallo Sc Capracotta la 15^ tappa della Coppa Italia NextPro di skiroll, per il trofeo XX Coppa Sci Club Capracotta: sabato pomeriggio partenza simultanea di oltre 100 atleti dalla categoria U10 (Baby) fino ai Master, da 1km per i più piccoli fino ai Master con 5km, in Tecnica Classica.

Pochi ma buoni i lecchesi presenti in Molise, tutti e tre nella categoria Giovani/Senior/Master femminile, Maria Invernizzi (Cm Valsassina) vince con 23’42”5, seconda Paola Beri (Cm Valsassina) 23’43”4 (le due atlete sono figlia e mamma), chiude il podio Claudia Di Tanna (Sc Capracotta) con 24’27”2, al quarto posto Camilla Crippa (Team Brianza) con 24’39”5.

Le gare di domenica

Domenica mattina alle 10 in punto quasi 100 atleti sono partiti in simultanea per la gara a Tecnica Libera, da 1km per gli U10 (Baby) fino ai 10km Giovani/Senior/Master. Cambia la tecnica ma non il risultato, vince ancora Maria Invernizzi con 36’18”0, un solo secondo in più per mamma Paola Beri che chiude seconda. Terzo posto ancora per Claudia Di Tanna con 37’26”4. In volata la quarta e quinta posizione, Chiara Agostinetto (Valdobbiadene) con 38’27”6 e Camilla Crippa con 38’28”1.

La prossima settimana le ultime due tappe della Coppa Italia NextPro

Sabato pomeriggio a Trento si gareggerà per la 17^ tappa della Coppa Italia NextPro, lo sprint in Tecnica Libera con 200m, mentre domenica mattina a Monte Bondone (TN) in Mass Start in Tecnica Classica valida per il Campionato Italiano, la distanza va da 1km degli U10 fino ai 8,5km della categoria Giovani/Senior/Master. Sabato si svolgeranno le premiazioni; domenica pomeriggio, dopo la gara del Campionato Italiano, verranno effettuate le premiazioni finali della Coppa Italia 2024.