“Corriamoperloro”: a Premana tutto pronto per la gara benefica, grandi nomi al via

Ecco le stelle che infiammeranno la corsa a eliminazione nella spettacolare serata di giovedì 4 luglio

Speaker d’eccezione sarà il comico Francesco Villa, in arte Franz, volto noto del cinema e della televisione

PREMANA- Manca pochissimo all’edizione 2024 dell’evento “Corriamoperloro”, la gara benefica di corsa che nella serata di giovedì 4 luglio riunirà a Premana i più grandi specialisti. Una gara stellare, sarà un’occasione unica per tutti gli appassionati, ma soprattutto sarà una grande festa della solidarietà che torna, dopo l’edizione 2019, per sostenere i ragazzi dell’Associazione La Cordata e la Croce Rossa Italiana di Premana, oltre a contribuire alla ricerca per la cura delle malattie rare.

Tutta la comunità è pronta a stringersi attorno a questo evento per un momento di amicizia e beneficenza. L’appuntamento è per giovedì 4 luglio dalle ore 18.30 in Piazza della Chiesa dove sarà allestito un sevizio bar e cucina e ci sarà musica dal vivo per intrattenere un pubblico che, ci si augura, sia folto e generoso.

La corsa, con la sua spettacolare formula a eliminazione, saprà sicuramente infiammare gli animi e accendere il tifo, anche perché al via ci sono atleti di alto spessore, campioni in pista, su strada e in montagna, che con i loro ritmi davvero folli non si risparmieranno.

La grande novità di questa edizione sarà la gara femminile che vedrà al via Barbara Bani, azzurra del Giir di Mont Mondiale 2017, e Alice Gaggi, capitana della squadra azzurra di corsa in montagna e campionessa mondiale di specialità nel 2015. Queste “montagnine” dovranno vedersela con alcune forti protagoniste dell’atletica lombarda, come la vice campionessa italiana Juniores Elisa Rovedatti e le sue compagne dell’Atletica Val Brembana Cristina Molteni e Vittoria Belli. Al via la campionessa italiana di cross corto Micol Majori, e ancora Anna Frigerio, atleta di pianura protagonista del mondiale Juniores in montagna a Premana 2017. Presenti anche Nicole Acerboni, Francesca Crippa e Laura Vignati e potremmo continuare ancora.

Al maschile non poteva mancare Francesco Puppi, campione del mondo proprio a Premana dove ormai è di casa. Hanno risposto presente altri due grandi amici di Premana che, nonostante la distanza che li separa dal paese dell’Alta Valsassina, quando si parla di solidarietà non si tirano mai indietro: i gemelli Bernard e Martin Dematteis, sempre competitivi anche se ormai si cimentano su distanze un po’ più lunghe. Per la corsa in montagna ci saranno anche il lecchese Andrea Elia, reduce dagli europei di Annecy.

Parteciperà alla serata, ma solo da spettatore, anche il pugliese Pasquale Selvarolo, azzurro nella mezza maratona agli europei di Roma, 13’47” sui 5.000 metri, 28’30” sui 10.000 metri, campione italiano assoluto di cross lungo e dei 10.000 metri. Per esigenze tecniche non potrà lanciarsi nella sfida, ma vuole comunque salire a Premana e chissà che, alla fine, non prevalga la voglia di competizione.

Tanti i campionissimi che arrivano dalla pista, compresi alcuni protagonisti dei Campionati Italiani Assoluti svolti lo scorso week-end. Non mancherà nemmeno il vincitore dell’ultima edizione (2019) Mattia Padovani, anche se forse un po’ meno competitivo di qualche anno fa, è stato l’artefice di questo evento e colui che primo di tutti ha fortemente spinto per questa nuova edizione.

L’elenco dei nomi è lungo: dal Gav Vertova Sebastiano Parolini (campione italiano assoluto di cross corto,13’52” sui 5.000 metri) e Alessandro Lotta (3’40” sui 1.500 metri). Compatto il gruppo dell’Atletica Val Brembana, con il presidente Roberto Ferrari e Claudio Tagliabue che si sono prodigati per portare sulla linea di partenza Matteo Bardea, Carlo Tagliabue, Mattia Adamoli, Manuel Tagliaferri (pagnonese doc e forte sui 1.500), Simone Fradegrada.

Al via anche Mustafa Belghiti (14’10” sui 5.000 metri) finalista agli assoluti di domenica scorsa sui 5.000 metri. La compagine di Lecco dell’Atletica Colombo Costruzioni schiera invece Ionut Puiu (14’35” sui 5.000 metri) e Giovanni Artusi, valsassinese con un po’ di sangue premanese. A concludere il parterre Davide Perego, forte atleta su distanze più lunghe e vincitore dell’ultima Monza-Resegone e dell’Half Marathon della Città di Lecco.

Ultimi, ma non per importanza, i premanesi top pronti a vedere cara la pelle a partire da Gigi Gianola e Mattia Gianola, forse non proprio una gara adatta a loro ma possono contare sul calore del pubblico di casa. Occhio anche ai giovanissimi talenti che negli ultimi mesi hanno fatto ben sperare Premana nella corsa in montagna: Francesco Gianola e Paolo Gianola, quest’ultimo azzurro europeo ad Annecy. Al fianco di Roby Gianola ci sarà uno speaker d’eccezione: Francesco Villa volto comico della televisione e del cinema, noto al grande pubblico col nome d’arte di Franz. Da sempre legato alla Valsassina e a Premana, anche il comico del duo Ale&Franz ha deciso di sostenere la causa benefica.

I protagonisti della gara maschile

Martin Dematteis; Bernard Dematteis; Alessandro Lotta; Sebastaiano Parolini; Matteo Bardea; Carlo Tagliabue; Mattia Adamoli; Simone Fradegrada; Manuel Tagliaferri; Mattia Padovani; Francesco Puppi; Mattia Gianola; Dionigi Gianola; Mustafa Belghiti; Giovanni Artusi; Andrea Elia; Ionut Puiu; Davide Perego; Pasquale Selvarolo; Paolo Gianola; Francesco Gianola.

Le protagoniste della gara femminile

Alice Gaggi; Francesca Crippa; Nicole Acerboni; Elisa Rovedatti, Cristina Molteni; Vittoria Belli, Barbara Bani; Anna Frigerio; Laura Vignati.