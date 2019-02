Ultima giornata del IX Trofeo Meridiana di corsa campestre griffato Csi

Il Cs Cortenova si aggiudica il campionato seguito da Team Pasturo e Virtus Calco

ARCORE – Domenica mattina una leggera pioggerellina ha disturbato i 447 atleti che hanno preso parte alla quarta e ultima giornata del IX Trofeo Meridiana di corsa campestre griffato dal Centro Sportivo Italiano e che metteva in palio i titoli di campione provinciale sia individuale che di società.

Cortenova fa suo il trofeo bissando il successo della scorsa edizione

Due società su tutte in questa edizione del trofeo: il Team Pasturo partito in testa dopo la prova iniziale sui prati di casa e il Cs Cortenova che nelle successive giornate ha prima pareggiato i conti già alla seconda giornata e poi è andata in fuga nelle restanti due.

Le due compagini valsassinesi concludono rispettivamente con 117 e 111 punti giornata seguiti al 3° posto dalla Virtus Calco che con 92 scavalca nell’ultima giornata il Premana che si ferma a 86 e perde il terzo posto parziale. A completare la top five finale l’Us Derviese con 74 punti.

Valsassinesi scatenati anche individualmente

Non solo ai vertici di società ma anche individualmente i valsassinesi mettono in fila gli avversari. Cortenova conquista ben sei vittorie seguita dal Pasturo con cinque, due a testa per Pagnona e Stella Alpina e una per Premana. Le altre vittorie vedono due volte il Calco, due Bellano e due la Besanese.

Percorso pesante per la pioggia caduta durante le gare

Una leggera pioggerellina e il fondo particolarmente fangoso del parco di Villa Borromeo hanno messo in difficoltà numerosi atleti soprattutto quelli delle categorie giovanili che non possono usare le scarpe chiodate.

Non sono passate inosservate le belle vittorie tra gli Allievi di Luca Polizzi della Polisportiva Besanese, della compagna di club Laura Pellicoro che, oltre a vincere la categoria Juniores, vince anche la gara Assoluta femminile. Successo di Mattia Gaffuri per il Team Pasturo che vince a sua volta la gara Assoluta maschile con 133 partecipanti.

Coppe ai primi tre classificati partendo dalla categorie giovanili

Visto l’inclemenza del tempo le premiazioni si sono svolte in due round, durante la corsa Assoluta femminile sono state premiate con coppe ai primi tre classificati le categorie dai Cuccioli sino ai Cadetti. Al termine dell’ultima gara invece sono state premiate tutte le altre categorie con un pacco gara ai primi tre e con una coppa alle prime 10 società classificate.

L’attenzione si sposta al regionale prima e ai nazionali poi

Domenica è attesa a Castel Goffredo (Mn) per la disputa della terza e ultima giornata del campionato regionale e, al 6 aprile, sarà il parco di Monza a ospitare le finali nazionali che avranno una forte partecipazione degli atleti delle società lecchesi vista anche la forte adesione sia al campionato provinciale che a quello regionale, tappe obbligate per chi volesse disputare le finali nazionali.

Tutti i podi di giornata

Cucciole: Sofia Piazza (Cortenova), Iris Iencinella (Bernate), Giorgia Crippa (Gso San Giorgio);

Cuccioli: Lorenzo Guido (Stella Alpina), Federico Cassinelli (Derviese), Marco Colombo (Gso San Giorgio);

Esordienti f: Denise Mascheri (Cortenova), Gaia Rigamonti (Calco), Anita Raineri (Bellano);

Esordienti m: Hubert Pomoni (Premana), Francesco Gianola (Premana), Andrea Benedetti (Cortenova);

Ragazze: Alessia Acquistapace (Cortenova), Kidist Mandelli (Calco), Teresa Buzzella (Derviese).

Ragazzi: Massimo mazza (Calco), Carlo Tagliabue (Derviese), Simone Invernizzi (Pasturo);

Cadette: Marta La Diga (Calco), Elisa Agostoni (Pasturo), Rebecca Brambilla (Bernate);

Cadetti: Giulio Mascheri (Cortenova), Nicolò Vergottini (Bellano), Tommaso Bonetta (Calco);

Allieve: Clara Agostoni (Pasturo), Maddalena Tentori (Calco), Elisa Paroli (Cortenova);

Allievi: Luca Polizzi (Besanese), Giovanni Di Dio (Calco), Lorenzo Pepe (Cortenova);

Juniores f: Laura Pellicoro (Besanese), Nicole Acerboni (Bellano); Alessia Ippolito (Pasturo);

Juniores m: Simone Bossetti (Pasturo), Andrea Rota (Pasturo), Giovanni Dedivittis (Pasturo);

Seniores: Martina Brambilla (Pasturo), Alessia Bergamini (Cortenova), Vasilica Nastrut (Pasturo);

Seniores: Mattia Gaffuri (Pasturo), Lorenzo Pozzi (Besanese), Davide Maggi (Cortenova);

Amatori A f: Elena Tagliaferri (Pagnona), Nicoletta Invernizzi (Cortenova), Silvia Invernizzi (Cortenova);

Amatori A m: Manuel Sella (Cortenova), Fabio Boffelli (Calco), Oreste Alegi (Ballabio Sport Team);

Amatori B f: Angela Mastalli (Bellano); Meri Ticozzelli (Cortenova), Eugenia Casati (Calco);

Amatori B m: Tiziano Bertoldini (Cortenova), Andrea Ruggero (Cortenova), Walter Patriarca (Derviese);

Veterane A: Donzilia Lopez Cardoso (Pasturo), Anna Maria Arrigoni Battaia (Cortenova);

Veterani A : Giuseppe Denti (Bellano), Gilberto Tagliaferri (Pagnona), Tiziano Fontana (Pasturo);

Veterane B: Augusta Riva (Pagnona), Silvia Valtolina (Cernuschese), Anna Angrisani (Bellano);

Veterani B: Domenico Invernizzi (Stella Alpina), Lauro Baruffaldi (Cortenova), Marino Tagliaferri (Pagnona);

Società giornata top ten: 1^ Cs Cortenova (1515), 2^ Team Pasturo (1195), Virtus Calco (774), 4^ Pol Bernate (535), 5^ Pol Pagnona (337), 6^ Pol Bellano (303). 7^ As Premana (288); 8^ Us Derviese (274) , 9^ Asd Stella Alpina (223); 10^ Pol 2001 (109).

